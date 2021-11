Struttura fatiscente per quanto si vuole ma aggiudicare a un prezzo che lascia perplessi lo stabilimento Ferrosud di Jesce, azienda produttrice di materiale rotabile, proprio non convince fim cisl e fiom cgil e allora la Regione Basilicata deve metterci faccia e impegno, per chiedere al Ministero dello Sviluppo economico cosa accade sul nostro territorio e per un’azienda dalla storia produttiva ben definita, che non può essere svenduta cosi. E’ in sintesi il commento dei segretari regionale della FIM CISL Basilicata, Vittorio Verrascina e della Fiom Cgil di Basilicata Maurizio Girasole, che in una nota inviata all’assessore regionale alle attività produttive Francesco Cupparo, chiedono che intervenga, interloquendo con il Mise,e convocando un incontro a Matera. Le perplessità per tanti motivi ci sono e allora meglio fare le cose con chiarezza, magari con un bando di evidenza pubblica che consenta a tutti di partecipare alla vendita di un’azienda, che merita ben altra sorte. A cominciare dal territorio e dai lavoratori. Spiccioli o quasi per un incanto che non incanta nessuno? All’assessore il dovere di rompere l’incantesimo.



Gentilissimo Assessore Francesco Cupparo,

confidando nella sua sperimentata sensibilità, le chiediamo di farsi promotore di una urgente convocazione dell’Amministrazione Straordinaria della Ferrosud di Matera in sede di Regione Basilicata.

Nell’incontro tenutosi in data odierna tra le OOSS di categoria FIM CISL , FIOM

CGIL E UILM UIL, CONFAPI Matera e l’Amministrazione Straordinaria abbiamo preso atto del flop della procedura di vendita del complesso aziendale con potenziali e reali risvolti drammatici sia per i 65 dipendenti che per l’intero territorio produttivo materano . Abbiamo sentito parlare di “speculazioni”. Ci eravamo illusi di aver imbroccato la strada giusta per il salvataggio di 65 posti di lavoro e il rilancio di una fabbrica strategica per la provincia di Matera . È bene che l’intera comunità lucana, per tramite delle istituzioni regionali, venga infornata del disprezzo con il quale una classe im “prenditoriale” pensa che si possa “violentare e strupare ” la nostra Basilicata .

Non possiamo continuare ad essere spettatori passivi di uno spettacolo indecoroso, il MISE deve vigilare e garantire occupazione, commesse e rilancio del

sito Ferrosud .

Grazie

Vittorio Verrascina

Segretario Regionale Federazione FIM CISL Basilicata

Maurizio Girasole

Segretario Regionale Federazione Fiom Cgil Basilicata