Assessore Fragasso: questa amministrazione non c’entra nulla con il non utilizzo dei fondi per piste ciclabili

Con riferimento all’articolo con cui, ieri, informavamo circa la restituzione al Ministero infrastrutture e trasporti, da parte del Comune di Matera, di somme ricevute nel 2020 per piste ciclabili cittadine e mai spesi, riceviamo e pubblichiamo una nota di Daniele Eustachio Fragasso – Assessore comunale alla Mobilità sostenibile, Trasporti e Polizia locale. Nella stessa si precisa che l’Amministrazione Nicoletti non è in alcun modo responsabile di questo mancato utilizzo, considerato che la forbice temporale entro cui esso andava cantierizzato era: agosto 2020/marzo 2022. “Per evitare ogni dubbio o fraintendimento -si legge infatti nella nota- sulla restituzione del finanziamento destinato alla progettazione e realizzazione di ciclostazioni e ad interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, precisiamo quanto segue: il mancato utilizzo delle somme pari a 92.345 euro non è in alcun modo imputabile a questa Amministrazione. Il finanziamento, infatti, sarebbe stato utilizzabile solo previa presentazione di un progetto, che purtroppo non è mai stato candidato entro i termini utili stabiliti dal Ministero, ossia dal mese di agosto 2020 fino al 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.” Ovviamente, come è riscontrabile, nel nostro articolo non vi era alcun riferimento a responsabilità dell’attuale amministrazione.

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