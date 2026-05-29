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Cronaca

Assessore Fragasso: questa amministrazione non c’entra nulla con il non utilizzo dei fondi per piste ciclabili

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Con riferimento all’articolo con cui, ieri, informavamo circa la restituzione al Ministero infrastrutture e trasporti, da parte del Comune di Matera, di somme ricevute nel 2020 per piste ciclabili cittadine e mai spesi, riceviamo e pubblichiamo una nota di Daniele Eustachio FragassoAssessore comunale alla Mobilità sostenibile, Trasporti e Polizia locale. Nella stessa si precisa che l’Amministrazione Nicoletti non è in alcun modo responsabile di questo mancato utilizzo, considerato che la forbice temporale entro cui esso andava cantierizzato era: agosto 2020/marzo 2022. “Per evitare ogni dubbio o fraintendimento -si legge infatti nella nota- sulla restituzione del finanziamento destinato alla progettazione e realizzazione di ciclostazioni e ad interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, precisiamo quanto segue: il mancato utilizzo delle somme pari a 92.345 euro non è in alcun modo imputabile a questa Amministrazione. Il finanziamento, infatti, sarebbe stato utilizzabile solo previa presentazione di un progetto, che purtroppo non è mai stato candidato entro i termini utili stabiliti dal Ministero, ossia dal mese di agosto 2020 fino al 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.”  Ovviamente, come è riscontrabile,  nel nostro articolo non vi era alcun riferimento a responsabilità dell’attuale amministrazione.

Matera restituisce al Ministero infrastrutture e trasporti 92 mila euro non spesi per piste ciclabili

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