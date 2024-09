Assessò, quei campetti di Agna… E lui pronto a scendere in campo…

L’invito all’assessore comunale allo sport Antonio Materdomini, abitante ad Agna Le Piane, è di un gruppo di ragazzini e del loro allenatore a distanza, Antonio Serravezza, che abita a pochi metri dai campetti di calcetto, a ridosso di quel Casino Padula che- dopo l’Open design School dell’anno di grazia di Matera 2019- è finito nel “Che farne ?”, per utilizzarlo a tempo pieno e non per iniziative episodiche da zero e porto zero o quasi. La richiesta da Antonio ad Antonio è che si metta mano alla tutela dei campetti, cominciando con un sopralluogo, magari una partitella per saggiare le condizioni del terreno di gioco e poi gli atti conseguenziali.



Materdomini ci ha detto di essere disponibile a un incontro ai campetti, che conosce bene, visto che ci passa tutti i giorni. Quanto agli interventi, che riguardano anche impianti di altri quartieri, il Comune intende procedere alla pubblicazione di un ‘’AVVISO’’ per l’affidamento in custodia gratuita a cittadini, associazioni. Per questo ha sollecitato la ‘’struttura’’, in questa fase della ripresa oberata da vari impegni, a procedere alla pubblicazione. Quanto ai tempi ….a breve è la risposta. Ma occorre anche a sistemare elementi di arredo e attrezzature, danneggiati da incuria e atti vandalici. Per quelli, che richiedono cifre davvero contenute, si stanno individuando risorse nelle pieghe di bilancio. Materdomini è a bordo campo per risolvere situazioni attese da tempo, per una politica delle piccole cose che spesso finisce in secondo piano. Ad Agna vogliono giocare ma in sicurezza. E allora mano a telefono e campanello…e fissate data e ora dell’incontro. Con la benedizione di Sant’Antonio…



LA RICHIESTA DAI CAMPETTI

Sono terminate le ferie estive e dalla prossima settimana sembra che ritorneremo ad avere la “capa fresca”. Abbiamo la nuova Presidente del Consiglio Comunale, la nuova giunta si è ricompattata per la quarta volta ma… l’assessore alle attività sportive è sempre Antonio Materdomini che quando era all’opposizione dava battaglia per il Casino Padula e da quando è al governo si è dimenticato dei cittadini di Agna Le Piane. Ancora nessuno ci ha spiegato come mai la proprietà del sito sia frazionato con confinanti. Forse abusivamente? Comunque torniamo al tema. Nella proprietà del Casino Padula ci sono due bellissimi campi di Calcetto a cinque da decenni abbandonati, con impianti di illuminazione notturna, piccola costruzione adibita a spogliatoi, il tutto abbandonato. I ragazzi dei due rioni comunque li utilizzano ogni giorno per tirare due calci (senza sicurezza). L’assessore venga il pomeriggio a incontrare i giovani che giocano in quei campetti vergognosi. Siamo a Matera sud o a “Città di Agna” come hanno scritto su di un muro alcuni cittadini esasperati? La cosa che fa arrabbiare noi i cittadini e’ che ogni giorno si parla di giovani, di emarginazione e poi quando succedono le disgrazie ci si chiede se le Amministrazioni Comunali erano al corrente ecc. Assessore ci sono fondi nazionali a disposizione per ristrutturare impianti sportivi, non ci venga a dire che non ci sono soldi. Chiediamo solo buona volontà e l’aspettiamo un pomeriggio a tirare due calci al Casino Padula … magari porti anche il signor Sindaco perché lui sa giocare bene in porta ( purtroppo le porte sono sparite ma ci metteremo due barattoli). A presto!



N. B LA FOTO DEL SERVIZIO DI APERTURA E’ DI REPERTORIO