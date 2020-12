Si meravigliano che con le zone gialle sono aumentati gli assembramenti per le festività natalizie e si sorprendono anche..minacciando, ed è inevitabile, che avremo un Natale da zona arancione con misure restrittive da confinamento domiciliare. Ma che faccetoste,che ipocrisia di chi parla bene e razzola male, e ci riferiamo alla pletora di ”dotti, medici e sapienti, a livello nazionale , sopratutto,che gestisce in chiaroscuro l’epidemia da virus a corona. E’ inevitabile che i rischi da contagio aumentano con gli inevitabili assembramenti, se si invita la popolazione a scaricare l’APPlicazione (dopo la fallimentare e inaffidabile IMMuni) per il cashback, con i rimborsi percentuali sugli acquisti con le carte della moneta elettriche, e l’annuncio della lotteria degli scontrini. Si riapre, e l’economia langue, e aumentano le occasioni di contagio con i dati in risalita siamo all’indice di mortalità. E non è finita. L’impennata si avrà con i trasferimenti da Nord a Sud, da Est a Ovest, a ridosso di Natale. Al Governo con la prassi consolidata seguita alla seconda fase sono pronti alle misure restrittive natalizie e poi alla terza fase del contagio in concomitanza- se si riuscirà a farlo -a vaccinare con una delle diverse tipologie di anticovid 19 le figure professionali che sono in trincea: nella sanità, tra le forze dell’Ordine, della Protezione Civile e gli anziani a rischio. Tutto questo mentre risulta fallimentare, per ritardi, attese e probabilmente speculazioni, nella produzione di vaccini antinfluenzali. Siamo come san Tommaso e crediamo in quel che vediamo o che non ci viene comunicato, nonostante i larghi sorrisi per la campagna con il profumo e il colore delle primule per i 1500 gazebo vaccinali.



Il direttore del laboratorio di microbiologia dell’Università di Padova, Andrea Crisanti, ritenuto un po’ la ”Cassandra” delle vicende epidemiche nel BelPaese, continua a mettere le mani avanti e a non escludere una terza ondata di contagi perchè al momento ”non è stato predisposto alcun piano di sorveglianza”. Non meravigliamoci. Il ministro della Sanità, Roberto Speranza, che si è detto sempre preoccupato su un aumento dai rischi da contagio, continua a essere sotto i riflettori su quel piano pandemico ”aggiornato’ con un copia incolla e con un rapporto – come hanno riportato le inchieste di Report e media internazionali- con uno strano silenzio assenso con l’Organizzazione mondiale della Sanità. Chiaramente la Croce non potrà portarla solo il nostro ministro. E qui gli interrogativi crescono. Serve trasparenza.