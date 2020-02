La scorsa domenica si è svolta, presso il Palace Hotel, l’assemblea comunale dell’ AVIS di Matera.

Il Presidente Giuseppe Loperfido nella sua relazione annuale ha illustrato le varie attività promosse dalla comunale.

“AVIS, nei suoi 93 anni di vita Avis ha contribuito a sviluppare nella coscienza sociale sentimenti di altruismo e generosità attraverso la donazione del sangue come atto di umana solidarietà ed esemplare dovere civico. L’ opera spontanea dei suoi aderenti ha gettato le basi del moderno volontariato, favorendo l’evoluzione delle discipline immuno-trasfusionali e salvando la vita di numerose persone”. Sono state queste le sue parole.

Il tesoriere Emanuele Braia ha quindi illustrato il rendiconto finanziario ed economico, nonché il bilancio di previsione.

Dopo la relazione della presidente del Collegio revisori dei conti, Maria Pina Mazzei, redatta con Immacolata Altieri e Bruno Loperfido, componenti del collegio dei revisori dei conti., entrambi i bilanci sono stati approvati all’unanimità.

Ha quindi preso la parola il direttore sanitario, dottor Tonino Valentino che in incipit ha ringraziato i donatori citando Madre Teresa di Calcutta “La cosa più bella che puoi fare per te è fare qualcosa per gli altri”.

Data la particolarità del momento sanitario a livello internazionale per la diffusione del Covid-19, il dottor Valentino si è soffermato particolarmente sulle norme da seguire per evitare il contagio e sulle restrizioni per i donatori.

Il vicepresidente provinciale ha manifestato l’esigenza di aggiornamento dei volontari sul protocollo di donazione.

Sara De Feudis, Presidente regionale AVIS, ha precisato il valore/dovere della partecipazione alle assemblee provinciale e regionale fondamentale per l’arricchimento del confronto e richiamato a tutti le peculiarità del volontariato AVIS, informato, responsabile, attento, consapevole, ricordando che il donatore deve essere onesto, perché dalla sua sacca di sangue dipende il benessere di una persona in reale stato di bisogno.

Il vice presidente Vito Cilla, nel suo intervento finale, ha richiesto la collaborazione dei soci nel potenziare il numero dei donatori e ha invitato l’assemblea a visitare la nuova sede in via Conversi 54.

A conclusione dei lavori, le premiazioni con benemerenze di quanti (220) nel corso del 2019 hanno raggiunto dalle 8 alle 100 donazioni.

Nella comunale di Matera salgono così a 28 i donatori con più di 50 donazioni, mentre 5 donatori hanno effettuato più di 75 donazioni e infine 3 donatori più di 100 donazioni.