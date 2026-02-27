Assemblea Avis Comunale Matera sabato 28 febbraio 2026

Si terrà il prossimo 28 febbraio alle ore 19:00, presso la sala Ratzinger – Parrocchia Sant’Agnese – l’annuale Assemblea Comunale Avis Matera. L’incontro rappresenta il momento più importante della vita associativa: un’occasione di confronto tra soci, direttivo e cittadinanza per fare il punto sui traguardi raggiunti nell’anno trascorso e mirare a obiettivi futuri. Durante i lavori dell’assemblea, presieduta dal Presidente Nicola Micco, saranno discussi i seguenti temi: • Relazione sull’attività svolta • Bilancio Consuntivo e Preventivo • Programmazione 2026: iniziative nelle scuole, incentivazione plasmaferesi, nuove campagne atte a realizzare il ricambio generazionale tra i donatori e tra i volontari. L’AVIS Matera coglie l’occasione per invitare non solo i soci, ma tutti i cittadini sensibili al tema della solidarietà. L’autosufficienza nazionale richiede uno sforzo collettivo, sia per il sangue che per il plasma. Vi aspettiamo SABATO 28 FEBBRAIO ORE 19:00 Sala RATZINGER, piazza Sant’Agnese 13 MATERA.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.