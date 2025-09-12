Assegnato a Sissi Ruggi il premio EuroMed Giornalismo

Assegnato a Sissi Ruggi, prima donna eletta presidente dell’Ordine dei giornalisti della Basilicata, il premio EuroMed Giornalismo, nell’ambito della 1ª edizione del Premio EuroMed 2025.

L’iniziativa promossa dall’Associazione MEDinLUCANIA con il patrocinio del Comune di Marsicovetere (PZ), nasce con l’obiettivo di valorizzare e riconoscere le eccellenze lucane nel mondo, donne e uomini che con il loro impegno hanno contribuito a dare prestigio al territorio e alla cultura della Basilicata.

“L’elezione di Ruggi testimonia un cambiamento positivo nella rappresentanza delle donne in posizioni di leadership. Nel suo ruolo di presidente dell’Ordine, Ruggi sta dimostrando un fermo impegno per la promozione della qualità e dell’etica giornalistica al servizio dei cittadini”. E’ questa motivazione che accompagnerà la cerimonia di premiazione si terrà in Piazza Zecchettin, Villa d’Agri, il 12 settembre 2025 a partire dalle ore 19:00.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.