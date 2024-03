Assange, per il momento, non verrà estradato in USA

Julian Assange -cofondatore di Wikileaks – potrà presentare un nuovo ricorso contro la sua estradizione negli Stati Uniti. E’ questa la decisione resa nota questa mattina dei giudici dell’Alta Corte britannica. Nel contempo, i giudici nel loro provvedimento, hanno chiesto al governo di Washington di fornire entro tre settimane ulteriori garanzie sul fatto che, se estradato, i diritti del giornalista accusato di spionaggio saranno rispettati. E, soprattutto, che non rischierà la pena di morte. In sintesi la sentenza dice che: Se tali assicurazioni non verranno fornite, verrà concesso il permesso di ricorrere in appello e poi ci sarà un’udienza di appello. La nuova decisione dell’Alta Corte britannica è stata, così, rinviata al 20 maggio. Ricordiamo che Assange, 52 anni, sta combattendo una lunga battaglia legale con il governo britannico per evitare di essere estradato negli Stati Uniti e affrontare lì un processo per aver pubblicato, a partire dal 2010, circa 700mila documenti militari e dispacci diplomatici riservati di Washington. Dal 2019 è detenuto nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh a Londra senza essere stato sottoposto a un processo. Insomma, la decisione odierna, pur evitando l’esito peggiore – il trasferimento immediato verso gli Stati Uniti– la continua a prolungare la prigionia di Assange nel carcere di Belmarsh. E’ essenziale, dunque, mantenere ancora alta la pressione dell’opinione pubblica sulle autorità statunitensi, britanniche e australiane perchè, come denuncia Amnesty International: “in passato le ‘assicurazioni diplomatiche’ fornite dagli Stati Uniti si sono rivelate infondate e piene di scappatoie.” E’ singolare come in questa parte del mondo che si riempie la bocca di democrazia e libertà non venga riconosciuta una lampante verità: “Assange è un prigioniero politico e le accuse nei suoi confronti dovrebbero essere annullate”, come ha sottolineato nuovamente oggi Stella Morris

