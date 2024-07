Assalto e strazzo del carro nella notte del 3 luglio. Archiviata Festa della Bruna 2024

Ultimo atto della Festa più attesa dai materani 30 minuti dopo la mezzanotte ,che ha salutato l’ingresso del 3 luglio, tanto da far esclamare ai materani ” s(i)m r(i)mes com’ o di d’ ligghj’… siamo rimasti come il 2 di luglio. Così l’ assalto al carro è cominciato con un volo da ”luminarie” a ridosso della scalinata di Santa Lucia, e consumato da altri con uno strappo a tambur battente che, purtroppo, non ha risparmiato forse il pezzo più ambito del carro trionfale di cartapesta realizzato da Francesca Cascione.



E’ quella Madonna della Bruna, con i rioni Sassi, simbolo dei 70 anni di Matera Civitas Mariae. Pazienza. Ma cupole, statue, pannelli, vasi di fiori sono stati portati via pressocchè integri.



Alla fine applausi per tutti: dagli Angeli del carro all’auriga, dalle forze dell’Ordine ai cavalieri ai volontari dell’Associazione ”Maria Santissima della Bruna” e altri che hanno scortato il carro trionfale dal rione Piccianello alla cattedrale per i ”tradizionali” tre giri, fino al ritorno in piazza Vittorio Veneto per l’epilogo di sempre: l’assalto ‘beneagurante’ della gente.



Edizione numero 635 archiviata con lo spettacolo di fuochi di artificio da Murgia Timone. Non era scontato, viste le ‘avvisaglie’ del maltempo che avevano caratterizzato in mattinata alcune fasi della processione detta dei pastori e il pomeriggio, con una pioggia insistente, conclusa intorno alle 18.00.E il cinguettar degli uccelli, come accaduta per la colomba dell’Arca di Noè, ha consentito di riprendere il programma della festa con gli orari che sono inevitabilmente slittati. Visto che la partenza della processione dal rione Piccianello è cominciata alle 20.45.



gente, e tanta venuta anche da fuori, avrebbe voluto stringersi maggiormente intorno alla Protettrice, ma il sistema di sicurezza e dei varchi non lo ha consentito, pur avendo notato a ridosso del Palazzo dell’Annunziata ampi margini per ospitare il pubblico. E andato tutto bene nel complesso.



Quanto ai bilanci toccherà all’associazione guidata da Bruno Caiella farli, con la pazienza di sempre e in attesa- come è prassi- che anche gli Enti che hanno annunciato un sostegno finanziario mettano mani alla coscienza e alla tasca. I materani attendono che la fortuna si ricordi di lavoro con la estrazione dei biglietti, fissata per il 6 luglio, con la musica e i balli della Ragnatela Folk band e con il programma dell’ottavario, che preparerà il terreno alla Bruna ‘’tutto l’anno’’ 2025. E sarà un anno Santo. Arriverà il riconoscimento della festa nel patrimonio immateriale dell’Unesco? E’ auspicabile.



Una citazione per la macchina comunale che ha funzionato a regime in tema di viabilità, aspetti logistici e igiene e decoro urbano, che richiederà un ulteriore sforzo per restituire alla città gli ”standard” in strade e giardini prima della presenza dei 100.000 e passa visitatori della Festa.