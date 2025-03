Assaltato a Matera bancomat al Rione Agna

Gli effetti dell’assalto sono lì e la cosa ha preoccupato non poco i residenti. La notte scorsa ignoti a Matera hanno fatto saltare un bancomat della Banca popolare dell’Emilia Romagna( Bper) al rione Agna, nella zona sud della città. Una tecnica di ‘assalto’ vista in altre parti del Paese, a quanto pare, che gli esperti definiscono della ”marmotta”… consistente nel far brillare lo sportello bancomat servendosi di esplosivo inserito all’interno, per poi provocare la deflagrazione con una miccia dall’esterno. Il bancomat è allocato all’interno di un chiosco in via Guida all’incrocio con Via Cappuccini, a ridosso della strada che conduce alla parrocchia di Sant’ Agnese. Non si conosce, al momento l’importo dell’incasso trafugato. Sul posto sono intervenute pattuglie della Squadra Volante della Polizia di Stato, che conduce le indagini.