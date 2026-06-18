Ass. FALCONE – Borsellino: 24.06 incontro pubblico con Proc. Gratteri a Montescaglioso.

L’Associazione FAI Antiracket “Falcone – Borsellino” di Montescaglioso (MT) ha confermato l’incontro pubblico in programma mercoledì 24 giugno 2026, alle ore 17, presso la Sala del Capitolo dell’Abbazia di S. Michele Arcangelo, con il dr. Nicola Gratteri, Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. All’evento parteciperanno autorità militari, politiche e religiose della provincia di Matera.

L’atteso incontro, inizialmente previsto in data 22 maggio scorso, presso la medesima sala abbaziale montese, era stato rinviato alla successiva data per sopraggiunti impegni istituzionali.

Il programma dell’iniziativa, dal tema “INSIEME PER LA LEGALITA’, è sostenuto da FAI Antiracket “Falcone – Borsellino” di Montescaglioso (MT), dal Comune di Montescaglioso (MT), dalla Provincia di Matera, dalla Regione Basilicata e dal FAI (Federazione delle Associazioni Antiracket e Anti Usura Italiane).