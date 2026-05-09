Ass. FALCONE – Borsellino: 22.05.2026: Procuratore N. Gratteri a Montescaglioso.

L’Associazione FAI Antiracket “Falcone – Borsellino” di Montescaglioso (MT), nei giorni 22 e 23 maggio 2026 ha organizzato due importanti eventi dal tema “INSIEME PER LA LEGALITA’”: venerdì 22 maggio, alle ore 17, presso la Sala del Capitolo dell’Abbazia di S. Michele Arcangelo, è in programma un incontro pubblico con Nicola Gratteri, Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

All’evento parteciperanno autorità politiche, militari e religiose della provincia di Matera.

Sabato 23 maggio, alle ore 20, presso l’Abbazia, è previsto lo spettacolo teatrale “La stanza di Agnese” di e con Sara Bevilacqua (produzione Meridiani Perduti Teatro), nel quale si racconta l’esistenza del giudice Paolo Borsellino secondo lo sguardo della moglie Agnese. Lo spettacolo ha vinto l’Eolo Award 2024 (premio alla Miglior Attrice); Premio del Pubblico Palio Ermocolle 2024; Menzione Speciale Osservatorio InBox Verde 2025.

Il programma è sostenuto da FAI Antiracket “Falcone – Borsellino” di Montescaglioso (MT), dal Comune di Montescaglioso (MT), dalla Provincia di Matera, dalla Regione Basilicata, da FAI (Federazione delle Associazioni Antiracket e Anti Usura Italiane).