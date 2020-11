Non sono stati fatti I conti con la bella stagione del turismo spontaneo, volutamente non organizzato in una programmazione di largo respiro dell’anno da capitale europea della Cultura, ma con tanta buona volontà da parti di quanti hanno investito e fatto sacrifici per aprire una attività . Ed è inevitabile che incrostazioni e visioni parziali e generalizzate vengano fuori dentro e fuori del consiglio comunale. C’è da rimboccarsi le maniche e sotto questo aspetto, salvo poche eccezioni, che hanno fatto o cercare di fare sistema, Matera è rimasta al palo (come avevamo ampiamente scritto e detto) con la cerimonia conclusiva dell’anno da capitale europea della cultura. La pandemia da covid 19 ha fatto il resto e fatto saltare anche quell’evento ”traino” che poteva essere il lancio del film di 007 ” No time To Die”. Ma i turisti, come dimostrato dopo la conclusione della prima fase da confinamento domiciliare, sono arrivati comunque dalle altre regioni, essendo impossibili i flussi internazionali. L’Associazione B&B replicando ad affermazioni di un consigliere comunale, che non abbiamo seguito, rilancia per aprire un confronto sulle cose da fare.Ed è quello che conta all’insegna della serietà, della competenza, della programmazione e della voglia di lavorare per Matera, rimuovendo vecchie incrostazioni, improvvisazioni e quella frangia tollerata di sommerso che ha creato danni di immagine all’offerta. Ripartiamo da qui.



LA LETTERA DELL’ASSOCIAZIONE

Al Sindaco

del Comune di Matera

All’Assessore alle Attività Produttive

del Comune di Matera

All’Assessore alla Cultura

del Comune di Matera

Al presidente del Consiglio Comunale

Antonio Materdomini

Al Consigliere Comunale

Nicola Stifano

Agli organi di stampa

Oggetto: L’Associazione B&B Matera, dopo le forti affermazioni del consigliere Stifano, chiede

alla nuova amministrazione comunale di prendere una posizione chiara nei confronti del

settore.

Alla luce delle gravi affermazioni esposte dal consigliere comunale Nicola Stifano nell’ultima seduta

del 10 Novembre scorso e avendo saputo della sua nomina a presidente della “Commissione Cultura

e Turismo”, mi sembra doveroso intervenire, in qualità di presidente dell’Associazione B&B Matera,

per avere alcuni chiarimenti in merito alla sua visione e a quella di tutta la nuova amministrazione

riguardo il settore extralberghiero.

Innanzi tutto vorrei ricordare che questo comparto in città è costituito da circa 900 strutture, che

tradotto in termini lavorativi, economici e di impiego vuol dire che, compreso l’indotto, circa 2/3000

famiglie vivono, a vario titolo, da questi introiti. Mi rammarica constatare che come al solito si

procede per gli stessi luoghi comuni, quelli già troppe volte proclamati dal nostro vecchio Sindaco, il

quale tendeva ad attribuire la responsabilità di ogni problematica sempre a pizzerie e B&B. Ancora

una volta mi vedo quindi costretto a schierarmi fermamente affinché venga data dignità ad un

comparto ancora una volta ingiustamente maltrattato e poco considerato, nonostante sviluppi una

rilevante microeconomia, con ricadute positive a 360° per tutta la Città. L’extralberghiero rappresenta

oltre il 60% dei posti letto che la Città offre, interfacciandosi direttamente con i propri ospiti e

offrendo loro tutta una serie di servizi legati all’accoglienza che suppliscono le gravi carenze

istituzionali nel settore Turismo e che danno un valore aggiunto all’immagine di Matera, facendola

risultare nelle recensioni come una delle Città più ospitali al Mondo. Il Turismo così concepito e

proposto è quindi di per sé Cultura.

Mi trovo dunque a chiedere conto riguardo il senso sotteso e la visione che hanno portato il

Consigliere Stifano ad affermazioni forti come: “Matera è diventato un insieme di B&B, di gente che

sfrutta la bellezza dei Sassi per fare soldi”, “B&B sorti in maniera disordinata e ce ne sono molti

abusivi” e “ce ne sono di strutture da sistemare un po’ meglio”.

Vorrei far presente ancora una volta che parliamo di individui e famiglie che hanno investito in prima

persona, esponendosi e pagando tutte le dovute tasse, a volte indebitandosi, principalmente

ristrutturando i propri immobili e riqualificando l’immagine della Città, e si sono dovute reinventare

una maniera per far reddito, in una realtà dove la crisi del mobile imbottito e la carenza di investimenti

ha messo in ginocchio parecchie famiglie. Qui nessuno vuole sfruttare niente, qui c’è solo gente che

attraverso l’unica opportunità che la Città offre, il Turismo, cerca di portare a casa il pane, evitando

di dover continuare a vedere i propri figli emigrare altrove in cerca di un lavoro onesto. Inoltre

dispiace che con così tanta leggerezza vengano fatte illazioni e venga bollata un’intera categoria come

abusiva!

Sarebbe poi interessate capire cosa si intende per “maniera ordinata” rispetto alla sistemazione delle

strutture. Fermo restando che della proprietà privata ognuno, nel rispetto delle leggi, può far quello

che meglio crede, troverei più proficuo parlare piuttosto di tutta quella immensa parte demaniale dei

Sassi, assegnata gratuitamente e arbitrariamente senza alcuna visione della destinazione d’uso.

Sarebbe quindi più auspicabile destinare il demanio a contenitori culturali, botteghe e quant’altro e

non obbligare sempre i privati a supplire quello che la pubblica amministrazione non fa, non vuole

fare o non è in grado di fare.

Vorrei concludere ricordando che purtroppo senza lavoro non ci può essere cultura, pertanto prima

del “profumo di cultura” sarebbe auspicabile il profumo di qualcosa da mettere sotto i denti: se la

gente non ha i soldi per sopravvivere, non andrà sicuramente al cinema, teatro, concerto o in libreria.

Non vorrei che, ancora una volta, dietro la presupposta bandiera della Cultura, fin troppo sventolata

durante il passato anno della Capitale Europea 2019, si nascondesse il profumo di tanta “aria fritta”.

Dopo le suddette affermazioni si dovrebbe spiegare a tutta la comunità come si pensa di mandare

avanti l’economia di Matera senza il turismo e con la sola cultura. Non si capisce quindi ancora bene

quale ruolo voglia dare questa Amministrazione al Turismo, se l’extralberghiero rappresenti quindi

una risorsa o un capro espiatorio.

Augurando un futuro buon lavoro alla nuova Amministrazione comunale e auspicando un impegno

rivolto al bene di tutta la Città di Matera, ricordando che il ruolo cui l’attende richiede conoscenze e

competenze specifiche, la nostra Associazione rinnova la propria disponibilità per qualsiasi dialogo

costruttivo.

Il Presidente

Guido Galante

(cell. 3890310171)