ASM: Una giornata dedicata alle visite senologiche gratuite per il mese della prevenzione

Porte aperte all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera in occasione del mese della prevenzione con l’obiettivo di promuovere l’informazione e la cura al femminile.

L’Azienda Sanitaria di Matera durante questo periodo ha dato il via a numerose iniziative per aumentare la consapevolezza sull’importanza della diagnosi precoce, che può fare la differenza nella lotta contro le malattie.

L’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Senologia aderisce al mese della prevenzione garantendo una giornata di visite specialistiche gratuite.

Il tumore al seno è ormai diventato molto comune tra le donne, ma grazie ai progressi della medicina, se diagnosticato in tempo, le possibilità di guarigione sono molto elevate.

Il 26 ottobre 2024 le donne di età compresa tra i 30 e i 44 anni, potranno effettuare, previa prenotazione, visita senologica, ecografia mammaria e mammografia.

Per prenotare è necessario chiamare il giorno 14 ottobre, dalle ore 11.30 alle ore 13.30, al numero 0835.253139.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.