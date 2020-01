La Direzione Strategica dell’ASM informa i cittadini che la sede del Punto Sanità di Matera con relativa postazione CUP ( Centro Unico di Prenotazione ) è stata trasferita da via Ascanio Persio nella nuova sede ristrutturata in via Matteotti 7 bis.

Il recapito telefonico è 0835-252157.

I servizi sono già attivi.