ASM: Tra una settimana apre a Stigliano l’ambulatorio di medicina interna

“Apre il prossimo 19 gennaio l’ambulatorio di Medicina Interna di Stigliano che abbraccia un bacino di utenza di 13mila abitanti.” Lo si apprende da un comunicato dell’ASM in cui si specifica che: “A dirigere la struttura sarà il dottor Gaetano Dentamaro, specialista in medicina interna e direttore della Struttura Complessa di lungodegenza dell’ospedale distrettuale “Salvatore Peragine”di Stigliano. L’ambulatorio sarà aperto, inizialmente, con cadenza settimanale successivamente, gli orari ed il calendario di apertura saranno calibrati sulle effettive esigenze della popolazione di Stigliano e del comprensorio territoriale. Dentamaro ha già programmato per il giorno 16 gennaio un incontro con il sindaco di Stigliano e con la Responsabile del distretto sanitario, Carmela Potenza, per organizzare al meglio l’attività sanitaria. Il dottor Gaetano Dentamaro, 61 anni, è medico dell’ASM dal 1993, ed è nella pianta organica della Medicina Interna dell’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera dal 2001. E’ in previsione l’istituzione, nel presidio di Stigliano, anche di un ambulatorio di ecografia, per offrire una rosa di servizi sanitari più completa.” “Intendo incontrare subito anche i medici di famiglia di tutto il comprensorio – ha dichiarato Dentamaro- per recepire direttamente le problematiche più frequenti, da un punto di vista sanitario, in quel territorio”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.