Asm sequestra 50 kg carne in ristorante a Matera. Sanzionato gestore

L’episodio, verificatosi nei rioni Sassi ( si scrive in maiuscolo) , è stato eseguito da personale della Asm, delle Unità Operative Complesse del Dipartimento Veterinario e del Servizio di Igiene, Alimenti e Nutrizione . La carne è risultata non idonea al consumo umano. Da qui il sequestro e la sanzione amministrativa.



COMUNICATO STAMPA

ASM – Sequestrati 50 kg di prodotti carnei in un ristorante nei sassi di Matera

Il personale delle UOC – Unità Operative Complesse del Dipartimento Veterinario congiuntamente al personale del SIAN – Servizio di Igiene, Alimenti e Nutrizione dell’Azienda Sanitaria di Matera, hanno proceduto al sequestro amministrativo, a carico di un ristorante nei sassi di Matera, di circa 50 chili di prodotti carnei risultati non idonei al consumo umano, con la conseguente contestazione di una sanzione amministrativa.



Nell’ambito delle attività finalizzate ad assicurare la sicurezza alimentare e a garantire un elevato livello di protezione del consumatore, le UOC programmano ogni anno controlli ufficiali congiunti presso gli esercizi che svolgono attività di preparazione, produzione, commercio e somministrazione di alimenti di origine animale e non.

L’ispezione comporta una verifica minuziosa e dettagliata sia della documentazione sia degli alimenti di origine animale concentrando l’attenzione non solo su gli aspetti burocratici ma soprattutto sulla salubrità dei singoli prodotti.

L’attività svolta quotidianamente da tutto il personale ispettivo dell’Azienda Sanitaria di Matera mira a garantire la salute del consumatore e ad elevare lo standard produttivo delle aziende presenti sul nostro territorio.