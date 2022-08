ASM: Pulvirenti risponde alle critiche di Cgil-Cisl-Uil

Con la nota che segue, il Direttore generale dell’ASM, Sabrina Pulvirenti risponde alle severe critiche avanzate ieri da CGIL-CISL e UIL (https://giornalemio.it/cronaca/cgil-cisl-uil-lazienda-sanitaria-locale-di-matera-e-nella-piu-totale-paralisi/):

“La selezione interna per il nuovo Direttore della UOC (Unità Operativa Complessa) Innovazione Tecnologica e Attività Informatiche è stata espletata successivamente al pensionamento del precedente titolare della struttura in questione. Si tratta di una struttura fondamentale per l’ASM, in quanto gestisce tutti i finanziamenti e le attività legate al PNRR e ovviamente la procedura ha rispettato la normativa esistente. Voglio ricordare alle OO.SS. che l’attuale Direzione strategica ha posto in essere alcune iniziative in favore del personale amministrativo, quali progressioni verticali in favore del personale categoria C e D, che l’azienda dalla sua costituzione non aveva mai effettuato. Nella giornata odierna, firmeremo una convenzione con il Comune di Ferrandina che permetterà di assumere a tempo determinato – come previsto dalla normativa – ulteriori figure di assistenti amministrativi. Abbiamo inoltre già avviato l’Avviso per collaboratori amministrativi (categoria D), che vedrà il termine dopo le progressioni verticali. Dopo aver dato ai dipendenti interni la possibilità di poter crescere professionalmente all’interno dell’ASM, tramite le progressioni verticali, saranno assunti pertanto ulteriori collaboratori amministrativi. La politica di valorizzazione del personale interno pertanto prosegue, dopo tanti anni di mancate opportunità offerte ai lavoratori interni dell’ASM. Per la prima volta si farà l’avviso per 3 dirigenti avvocati, visto che da tanti anni ve ne è solo uno, e si farà un ulteriore avviso per 10 dirigenti amministrativi. Quanto al personale medico e sanitario, è in corso un fisiologico turnover, ma grazie al piano del fabbisogno del personale approvato dalla Regione, contiamo nei prossimi anni di immettere centinaia di nuove figure professionali all’interno dell’ASM. L’attuale Direzione strategica rinnova l’invito alla collaborazione nei confronti delle OO.SS., nell’esclusivo interesse dei materani”.