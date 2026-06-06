ASM: per Ospedale di Policoro, dopo pensionamenti anestesisti, espletate senza esito procedure di reclutamento.

In riferimento alle dichiarazioni diffuse ieri dal Comitato cittadino in difesa dell’Ospedale Papa Giovanni Paolo II di Policoro, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera con una nota ha inteso “fornire alcune precisazioni al fine di rappresentare correttamente il quadro della situazione e le azioni già intraprese per ovviare alla carenza di personale medico specializzato.

La riduzione dell’organico degli anestesisti è conseguenza del pensionamento di quattro professionisti e si inserisce in un contesto di carenza di specialisti che interessa l’intero territorio nazionale.

Proprio per fronteggiare tale situazione, l’ASM ha espletato diverse procedure per il reclutamento di anestesisti.

ASM e Regione Basilicata stanno continuando ad attivare tutti i canali consentiti dalla normativa vigente per rafforzare gli organici e garantire la piena operatività dei servizi sanitari, anche attraverso strumenti straordinari di reclutamento, in relazione all’approssimarsi della stagione estiva e al conseguente incremento della popolazione presente lungo la fascia ionica metapontina.

Il Piano Assunzionale 2026 dell’ASM prevede il reclutamento di sette anestesisti; dopo l’espletamento del Concorso Unico Regionale, appena concluso, l’Azienda ha immediatamente avviato tutte le procedure necessarie in questo senso.”

«Sono programmate sedute operatorie per tutto il mese di giugno e sono assicurate, come sempre, tutte le urgenze e le emergenze», dichiara Francesco Romito, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione dell’ASM.

L’Azienda continuerà ad adottare ogni misura utile per garantire la continuità e la qualità dell’assistenza sanitaria, nella consapevolezza del ruolo strategico che l’Ospedale Papa Giovanni Paolo II riveste per l’intero comprensorio metapontino e per l’utenza proveniente anche dalle aree limitrofe.

La Direzione Strategica dell’ASM ritiene che la corretta informazione aiuti a non creare allarmismi.”

Il riferimento è alla seguente nota del Comitato cittadino in difesa dell’Ospedale Papa Giovanni Paolo II di Policoro: “Policoro, note operatorie ancora rinviate. Caos nell’ospedale Jonico”

“Continua il caos nelle sale operatorie dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Policoro. Dopo la sospensione, di pochi giorni fa, degli interventi chirurgici programmati, per mancanza di medici Anestesisti, continuano i disagi per l’utenza non solo regionale ma anche dell’alto Jonio-Cosentino. Come comitato, ci sono giunte in queste ore numerose segnalazioni da parte di cittadini che sono stati contattati telefonicamente da alcuni reparti dell’ospedale circa l’impossibilità di essere sottoposti ad intervento chirurgico in tempi brevi. Addirittura gli stessi sono stati invitati a cercarsi un’altra struttura dove poter risolvere i loro problemi di salute. Come comitato cittadino in difesa dell’ospedale di Policoro, riteniamo molto grave questa situazione in virtù anche dell’approssimarsi della stagione estiva, con un aumento esponenziale della popolazione nell’intero territorio. Lo scenario è a dir poco paradossale e non comprendiamo come l’assessore regionale alla sanità, Cosimo Latronico, resti inerme di fronte a questo problema e non mostri interesse a garantire il funzionamento del nosocomio, essendo lui, tra l’altro, originario di Nova Siri. La carenza di Anestesisti, a quanto ci risulta, è nota all’azienda già da diversi mesi per via degli imminenti pensionamenti ma, nonostante questo, nulla è stato fatto per assicurare la copertura dei turni di lavoro. Come comitato, siamo pronti ad una raccolta firme per denunciare i disservizi dell’ospedale e a lanciare una petizione digitale tramite piattaforme certificate indirizzando il documento direttamente al Ministero della Salute, chiedendo espressamente che vengano rimossi dall’incarico i responsabili di questa gravissima situazione.“