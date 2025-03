ASM – Nominati il Direttore Amministrativo (Antonio Conoci) e il Direttore Sanitario (Andrea Gigliobianco)

Con delibera del Direttore Generale dell’ASM Maurizio Friolo, n. 230 del 24 febbraio scorso, la Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria di Matera è al completo. Con una nota si informa, infatti che “Antonio Conoci è il nuovo Direttore Amministrativo. Laureato in Economia e Commercio, dottore commercialista e componente di diversi collegi sindacali, proviene dall’Azienda Sanitaria Locale di Taranto dove, in quasi 25 anni di attività, ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali nelle aree economico finanziaria e del controllo di gestione oltre ad aver maturato esperienze significative nel campo della verifica delle gare d’appalto in ambito sanitario e della certificazione dei bilanci del Sistema Sanitario Regionale con consulenze presso altre aziende sanitarie in materia economico contabile.”

“Antonio Conoci ha maturato una solida esperienza nel settore della pubblica amministrazione – afferma il DG Friolo– dimostrando ottime capacità nello sviluppo di strategie amministrative innovative ed efficaci, con l’obiettivo di migliorare i processi nel settore sanitario. Le sue spiccate e riconosciute capacità manageriali, insieme al suo bagaglio di esperienze, saranno utili al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di vicinanza alla collettività che l’Azienda si prefigge”.

“Assumo questo incarico con grande entusiasmo, responsabilità e spirito di servizio – sostiene Conoci – consapevole delle sfide che attendono il settore sanitario e amministrativo in questa delicata fase di rinnovamento e di grandi investimenti. Lavorerò con dedizione a supporto dell’ASM per efficientare la macchina amministrativa migliorando l’accessibilità e la qualità dei servizi ai cittadini”.

Il nuovo Direttore Sanitario invece è Andrea Gigliobianco con una consolidata esperienza nel settore sanitario avrà il compito di rafforzare ulteriormente il modello di gestione dell’ASM, mirando a migliorare la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza e a promuovere l’innovazione all’interno delle strutture sanitarie locali. Laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, proviene dall’ASL di Bari dove dal 2023 era Direttore ad interim dei Distretto Socio Sanitario e precedentemente Direttore Sanitario Aziendale dell’ASL di Brindisi.

“Andrea Gigliobianco ha una visione della sanità – afferma il Direttore Generale Maurizio Friolo – che contribuirà a raggiungere nuovi traguardi per la salute e il benessere della comunità lucana. Con queste due nuove nomine l’ASM sarà affiancata da due validi professionisti che garantiranno un valore aggiunto alla gestione e all’implementazione dei servizi sanitari della Regione Basilicata”.

“Metterò la mia professionalità e la mia esperienza al servizio dell’Azienda Sanitaria e degli utenti – afferma Il DS Gigliobianco – cercando di contribuire, in maniera significativa, al rilancio della sanità lucana”.

