ASM: niente soldi in più dalla Regione, nessuna nuova convenzione con RSA

Nella stessa giornata in cui è stata pubblicata la presa d’atto delle dimissioni del Direttore amministrativo Giuseppe Magno, sull’albo pretorio della ASM è stata pubblicata anche un’altra delibera del Commissario straordinario Friolo con cui, facendo riferimento alle situazioni poco rosee di bilancio che hanno visto chiudere l’esercizio 2023 con una “perdita di esercizio pari ad € 13.916.759” e alla presa d’atto della “mancanza di risorse finanziarie, palesatasi a seguito della comunicazione della Regione Basilicata effettuata con nota prot. n° 99523 del 24.04.2024, acquisita al prot. aziendale n° 17357 del 26.04.2024″, si alza bandiera bianca in merito alla possibilità di effettuare nuovi contratti “per il servizio di RSA, non essendo ipotizzabile la disponibilità di risorse da utilizzare” a tal fine. E quindi Friolo procede alla revoca della “Deliberazione del Direttore Generale Asl di Matera n. 725 del 30.09.2023 “Approvazione schema di contratto Centro Geriatrico Srl Matera, in possesso di accreditamento istituzionale di primo livello per l’erogazione di prestazioni di assistenza sociosanitaria per non autosufficienti in regime residenziali e semi residenziale”. STOP. Senza soldi non si attivano nuovi servizi…..C’è da immaginarsi come andrà a finire con i fantomatici LEP di cui alla famigerata autonomia differenziata tanto cara all’attuale giunta regionale e al suo presidente riconfermato. Qui il testo integrale del provvedimento: ASM-Revoca Delibera n° 725-2023 Centro Geriatrico Srl (5)

