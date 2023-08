ASM: Neuropsichiatria infantile a Matera non chiude.

“In relazione alle notizie di stampa relative al mancato avvio delle procedure di nomina del Direttore della Struttura Complessa di Neuropsichiatria dell’ASM, a seguito del pensionamento del precedente responsabile, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera –con una nota- comunica che con deliberazione n. 461 del 03 luglio 2023, è stato indetto un Avviso interno per il conferimento dell’incarico di sostituto del Direttore della UOC di Neuropsichiatria, nelle more dell’espletamento della procedura selettiva per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura medesima. A questo proposito l’ASM comunica che non è prevista alcuna chiusura del reparto e che l’iter di nomina del Direttore Sostituto è in fase conclusiva, pertanto a breve sarà pubblicata la relativa delibera. L’Atto Aziendale vigente prevede che la Neuropsichiatria Infantile sia allocata all’interno del Dipartimento Salute Mentale ed articolato in due strutture, una Unità Operativa Complessa che opera in ambito ospedaliero ed una Unità Operativa Semplice Dipartimentale in ambito territoriale, in linea con quanto previsto dalla DGR n.948 del 30/12/2022 che recepisce i modelli e gli standard previsti dalla normativa nazionale per la riorganizzazione dell’assistenza territoriale.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.