Asm Matera: un ambulatorio di Psicologia rivolto ai cittadini vulnerabili.

Un ambulatorio di Psicologia rivolto ai cittadini vulnerabili.

E’ quanto prenderà vita da venerdì 21 novembre, presso l’ASM di Matera in via Montescaglioso.

Il servizio è stato attivato nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute valido per il periodo 2021-2027 sul contrasto alla povertà sanitaria per venire incontro ai cittadini in condizione di vulnerabilità socio economica ed ai migranti in condizioni di indigenza.

Per accedere ai servizi gratuiti degli ambulatori PNES è necessario trovarsi in condizioni di povertà sanitaria, con ISEE inferiore a 10.000 euro ovvero dalla titolarità di esenzioni per reddito. Gli ulteriori requisiti sono legati alla condizione di vulnerabilità. I comunitari non iscritti al SSN devono avere un codice STP o ENI, mentre i titolari di esenzioni per reddito non iscritti al SSN devono dimostrare il diritto all’esenzione stessa.

All’interno dell’Ambulatorio opera una equipe specializzata di psicologi che si occupano della presa in carico dei pazienti e della consulenza per affrontare e risolvere problemi specifici che possono riguardare la vita quotidiana, lavorativa, familiare o le relazioni.

Per accedere all’ambulatorio di Psicologia che si trova nella sede ASM di Matera in via Montescaglioso, occorre prenotarsi telefonando al numero 329/5832669 nei giorni di lunedì e venerdì dalle 15 alle 18.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.