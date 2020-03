E’ attiva da qualche giorno e lo resterà fino al 31 maggio 2020, anche per fare fronte all’emergenza Coronavirus,

un nuovo servizio di Continuità Assistenziale turistica nella città di Matera, nella sede di Via Gramsci.

Il servizio, infatti, sarà attivo tutti i giorni h 24 (Tel. n. 0835/ 253723)

Il Direttore Generale ff dr. Gaetano Annese a tal proposito ha dichiarato: “ Anche se ad oggi in Basilicata non si registra nessun caso di contagio da Coronavirus, abbiamo predisposto una rete di assistenza per assicurare risposte immediate, efficienti ed efficaci ad eventuali richieste sia della popolazione residente che dei turisti.”