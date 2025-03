ASM: Inaugurazione ambulatorio autismo per adulti

Sarà inaugurato Lunedì 10 marzo 2025 alle ore 9 nell’auditorium dell’ospedale di Matera è in programma il convegno “Autismo adulti, nuove prospettive e sviluppi. Il ruolo dell’ASM di Matera, che anticipa l’inaugurazione dell’ambulatorio per pazienti autistici adulti. Di seguito i particolari.

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera inaugurerà, lunedì 10 marzo, nel Presidio Ospedaliero Madonna delle Grazie l’ambulatorio per adulti con disturbo dello spettro autistico, ampliando l’offerta dei servizi del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASM. Il nuovo servizio multidisciplinare per la presa in carico di adulti con disturbo dello spettro autistico rappresenta uno dei primi centri specialistici nel Sud Italia. L’obiettivo sarà quello di diventare un punto di riferimento per la valutazione, la diagnosi, la presa in carico ed il supporto degli adulti con tale diagnosi e per le loro famiglie. La creazione di un ambulatorio dedicato nasce con l’intento di soddisfare le aspettative dei pazienti e delle loro famiglie nella loro necessità di essere accompagnate e sostenute quotidianamente nel miglioramento della qualità di vita.

“L’attivazione di questo ambulatorio – afferma il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo- e di percorsi individualizzati che prevedono colloqui e interventi educativi specialistici, fa fronte a un’esigenza molto sentita da pazienti e familiari che da oggi colmiamo, orgogliosamente, con uno dei primi ambulatori del Sud Italia dedicato agli adulti. L’obiettivo sarà quello di diventare un punto di riferimento per la valutazione, la diagnosi, la presa in carico multidisciplinare per supportare al meglio i pazienti e le loro famiglie”.

Nell’ambulatorio, aperto dal lunedì al venerdì, opererà un’equipe multidisciplinare guidata dallo psichiatra Vincenzo Pierro, a stretto contatto con le unità di Neuropsichiatria dell’Azienda sanitaria, i medici di Medicina Generale e i servizi presenti sul territorio. L’accesso alle prestazioni ambulatoriali avverrà su invio da parte dei medici di medicina generale. All’allestimento dell’ambulatorio hanno contribuito i ragazzi della classe 3B indirizzo Arti Figurative del Liceo Artistico “Levi” di Matera, guidati dalla professoressa Antonella Malvasi, i quali hanno realizzato due quadri a tema di grande formato per impreziosire le pareti, mentre l’azienda Calia Trade ha donato un divano e tre poltrone che aggiungeranno un tocco di design agli ambienti.

“L’apertura di questo ambulatorio – sostiene l’Assessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico – è un segnale concreto dell’impegno della Regione Basilicata nel garantire percorsi di cura sempre più inclusivi e rispondenti ai bisogni di tutti i cittadini. L’autismo in età adulta è una realtà che richiede attenzione, competenze specialistiche e un supporto continuativo, aspetti che questo nuovo servizio intende assicurare. La sinergia tra istituzioni, professionisti della salute e territorio sarà fondamentale per offrire risposte efficaci e migliorare la qualità della vita delle persone autistiche e delle loro famiglie. L’iniziativa dell’ASM di Matera si pone così tra le esperienze più avanzate nel Mezzogiorno, contribuendo a colmare un vuoto assistenziale e a rafforzare la rete dei servizi dedicati.”

L’inaugurazione dell’Ambulatorio sarà preceduta, sempre lunedì 10 marzo, dal convegno “Autismo adulti, nuove prospettive e sviluppi. Il ruolo dell’ASM di Matera” che si svolgerà nell’Auditorium dell’Ospedale di Matera a partire dalle ore 9. Al convegno prenderanno parte, tra gli altri, l’Assessore Latronico, il DG Friolo, il Presidente della IV Commissione Regione Basilicata, Nicola Morea e il dirigente dell’Ufficio Salute e politiche di Welfare, Antonio Corona.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.