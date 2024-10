ASM: I martedì in rosa. Torna la prevenzione al femminile

In occasione del mese delle prevenzione, ottobre 2024, l’Azienda Sanitaria di Matera ha pensato alla salute delle donne.

A partire da giovedì 10 ottobre e fino alla fine del mese, sarà possibile prenotare, gratuitamente, visita ginecologica ed ecografia pelvica transvaginale.

Per accedere alle prestazioni sarà necessario prenotare ogni giovedì dalle 15.30 alle 17.00 al numero 0835253245.

Le visite verranno effettuate il martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso l’Unità Operativa Complessa di Ginecologia e Ostetricia diretta da Giuseppe Trojano.

“L’obiettivo del mese dedicato alla prevenzione – afferma il Commissario Straordinario Maurizio Friolo – è quello di far aumentare la consapevolezza dell’importanza di una diagnosi tempestiva e della corretta cura del proprio corpo. Ringrazio tutto il personale sanitario dell’ASM che dimostra sensibilità ed attenzione nei confronti delle richieste degli utenti e che mette a disposizione dei pazienti, volontariamente, la propria professionalità.”

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.