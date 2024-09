ASM, FRIOLO: SU COT E RISONANZA MAGNETICA DI POLICORO NESSUN RITARDO

“In merito ad alcune notizie fuorvianti, diffuse sui canali social, relative allo stato di attuazione delle COT (Centrali Operative Territoriali) e della Risonanza Magnetica di Policoro”, il Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, Maurizio Friolo, con una nota “intende rassicurare i cittadini precisando che entrambi i progetti sono perfettamente in linea con i relativi cronoprogrammi. Per la COT di Policoro – afferma– che i locali situati in via Moncenisio sono stati già allestiti e collaudati. Il personale che vi opererà sta completando la fase di formazione e già da lunedì, come da tempo previsto e senza alcun impedimento dell’ultimo minuto, saranno garantite le presenze nella fase di avvio della sede. A questo proposito occorre precisare, inoltre, che la Cot Matera è hub pertanto supporta l’attività della sede spoke di Policoro. Dunque, in caso di necessità, garantisce sempre le prestazioni previste. Per quel che riguarda la risonanza di Policoro si è provveduto ad ordinare un nuovo apparecchio che sarà acquistato non appena sarà disponibile sulla piattaforma del Consip che coordina gli acquisti a livello nazionale. Anche per la RMN siamo in linea con i tempi previsti dal cronoprogramma degli investimenti che prevede la scadenza a dicembre 2025. Nel frattempo l’attuale Risonanza garantisce tutte le prestazioni richieste. Come ovvio stiamo lavorando per accorciare i tempi nell’interesse dei cittadini pur nel rispetto delle procedure che la legge ci impone”. “Certamente – conclude Friolo- creare allarmismi tra la popolazione diffondendo notizie non verificate, peggiora la condivisione delle informazioni e la percezione del reale lavoro che l’ASM, di concerto con la Regione Basilicata e con l’Assessorato alla Salute, sta portando avanti per il rilancio delle strutture sanitarie territoriali”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.