ASM e Ordine dei Medici Veterinari di Matera promuovono formazione specialistica in ecografia veterinaria

L’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Matera -con una nota- comunica che “con il patrocinio dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) e la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Bari, promuove il “Percorso teorico-pratico di ecografia internistica nei piccoli animali”, un’iniziativa di alta formazione dedicata ai professionisti del settore veterinario.

Il corso, articolato in più moduli formativi con crediti ECM, si è tenuto nella sede ASM di Via Montescaglioso (Matera) il 27 e 28 settembre. I prossimi incontri sono previsti il 25 e 26 ottobre e il 13 e 14 dicembre 2025.

L’iniziativa, che unisce teoria e pratica clinica, mira a fornire ai medici veterinari professionalità e strumenti diagnostici avanzati per la gestione delle principali patologie interne nei piccoli animali, con un approccio scientifico e aggiornato alle più recenti tecniche ecografiche.

Responsabile del percorso è Vincenzo Nola, Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Matera. L’organizzazione è curata da Francesco Paolo Loperfido, Vicepresidente dell’Ordine, con il supporto amministrativo di Paola Petrocelli. La direzione scientifica è affidata a Paola Paradies dell’Università di Bari, docente di riconosciuta esperienza nel settore.”

“Con questo percorso formativo – dichiara il Direttore Generale Maurizio Friolo – ribadiamo l’impegno dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera a favore della crescita professionale, della qualità dei servizi e della salute animale, in stretta collaborazione con l’Ordine professionale e il mondo accademico.

L’iniziativa rappresenta un momento di aggiornamento di grande valore, che rafforza il legame tra istituzioni, professionisti e territorio, favorendo la diffusione di competenze specialistiche e innovative al servizio della collettività.

Questo sarà solo l’inizio di una lunga serie di incontri per la crescita professionale dei veterinari iscritti all’Ordine di Matera. L’obiettivo principale resta il benessere dei nostri animali. Hanno partecipato anche iscritti provenienti dalle regioni limitrofe Campania, Puglia e Calabria.”

