“L’Azienda Sanitaria di Matera -con una nota- comunica che domani, 09.04.2021, avranno inizio le vaccinazioni per tutte le persone che rientrano nella categoria degli ULTRAFRAGILI, l’elenco delle patologie è consultabile sul sito www.asmbasilicata.it.

Si chiede di rispettare il calendario e l’orario pubblicati nell’Homepage dell’ASM, sezione VACCINI.

Per quanto riguarda la città di Matera il punto vaccinale è la tenda del Qatar adiacente l’Ospedale Madonna delle Grazie, mentre per Policoro, le vaccinazioni verranno effettuate nella sede del poliambulatorio di via Moncenisio.”