ASM: Bilancio sociale 2022….e annunci per il futuro.

Si è svolta questa mattina, presso la direzione dell’ASM, la conferenza stampa convocata per la illustrazione del “Bilancio sociale 2022” che, volendo, potete consultare integralmente a questo link: ASM – Bilancio sociale 2022. Un atto non dovuto, come è stato sottolineato e ricordato che per un precedente, bisogna risalire al 2015. Dunque, è stato ribadito, è questa una scelta che “nasce dalla volontà di informare” e dal voler trasferire “in un’ottica di trasparenza” alla “comunità di utilizzatori” di quanto avvenuto con le attività svolte rispetto agli obiettivi e ai “benefici prodotti” a cittadini, Enti locali, Associazioni e imprese. E’ stato preannunciato, su questa linea di comunicazione, a breve anche un “Bilancio di genere”. E’ apparso subito evidente che l’occasione è stato anche un pretesto per l’assessore Francesco Fanelli e la DG Sabrina Pulvirenti per spostare l’attenzione da quei numeri impietosi del 2022 a quanto è in corso d’opera o che verrà messo in campo nei prossimi mesi. Una occasione per sferzare coloro che “continuano” a criticare la sanità lucana e che per Fanelli costituiscono solo “una delegittimazione del sistema sanitario” tout court. Ma quando si chiede con insistenza se c’è congruenza tra obiettivi proclamati per i prossimi anni (Case di comunità, rafforzamento della sanità di prossimità, presidi ospedalieri e quant’altro) e il personale che dovrà farli funzionare…si sbotta dicendo che “i medici se non ci sono non me li posso inventare” sino all’ammissione che le nuove strutture finanziate con il PNRR si faranno a prescindere perchè “non si possono perdere quei soldi“. Insomma, non è certo confortante apprendere che si programma e si spende pur con la consapevolezza che buona parte delle strutture diventeranno gusci vuoti. Ma ha senso sperperare così danaro pubblico in parte a fondo perduto e in parte a debito? Ha senso alimentare speranze in quelle comunità che ospiteranno queste piccole e probabili inutili cattedrali? E a proposito di personale della ASM, dalle tabelle del documento che potete anche voi consultare, emerge che quello a tempo indeterminato, dal 2020 al 2022, è sceso da 1.947 a 1.817, con un saldo negativo di 130 unità. Mentre quello a tempo indeterminato, quindi precario, è salito da 46 a 80, con un incremento di 34 unità, ben lontano dal recuperare in qualità e quantità il gap creatosi. Come dicevamo, nella fattispecie, è stato ricordato quanto è in corso d’opera in questo 2023 con stabilizzazioni (che non sono un incremento) e assunzioni ex novo di infermieri (si è parlato di una sessantina di unità), amministrativi e medici, sulla scorta dei concorsi unici regionali in corso. Ma del bilancio finale di quest’anno ne parleremo l’anno prossimo. E sempre per “dopo l’estate” è stato annunciata una novità sul fronte del “pronto soccorso” dell’ospedale di Matera per cui in una delle tende del Qatar verrà allestito un centro gestito da infermieri a cui dovranno rivolgersi i pazienti aventi un codice di non gravità e per una casistica che verrà definita. Novità che sarebbe di grande aiuto per risolvere il non sempre appropriato ricorso al pronto soccorso, così come dicono i dati riportati nel bilancio sociale e che vedono all’ospedale di Matera un numero di accessi nel 2022 di 30.291 (di cui 18.110 in codice verde e 1.190 bianco) in crescita rispetto ai 27.193 del 2021. Identico il trand nel PS di Policoro a cui nel 2022 si sono rivolti 22.532 pazienti, rispetto ai 21.745 del 2021. Per quanto riguarda la mobilità ospedaliera (ovvero i pazienti che si rivolgono a strutture non della propria regione per curarsi) è stato fornito il solo dato di quella attiva (ovvero di chi viene in Basilicata a farsi curare): 2.230 nel 2022 rispetto ai 2.168 del 2021. Di quella passiva (ovvero dei lucani che scelgono di farsi curare fuori regione) non ci sono i dati 2022, ma solo quelli del 2021 che parlano di 6.268 casi per un valore monetario (che dalle casse della nostra regione va a finire in quella delle altre) pari a 28.376.041,00 di euro. Sarebbe stato interessante sapere se è cresciuto o diminuito questo dato. Che non è certo un elemento marginale nel “bilancio” del nostro servizio sanitario. E sul giudizio oggettivo sulla sua gestione attuale. Anche in vista delle prossime elezioni regionali del 2024. Perchè se è vero che non tutto è imputabile all’attuale assessore Fanelli a cui non è chiesto certo di avere la “bacchetta magica”, siamo pur giunti alla fine di una legislatura regionale che inevitabilmente richiede più che ulteriori promesse e impegni futuri, bilanci di fatti reali compiuti o in corso d’opera. E’ una questione di credibilità per uscire fuori da quella brutta malattia politica che è l’annuncite.

A seguire il comunicato ufficiale della conferenza stampa di questa mattina: “La presentazione del Bilancio sociale ci consente di guardare con lucidità a quanto è stato realizzato dall’Azienda sanitaria di Matera, valorizzando il lavoro costante e resiliente della direzione strategica, dei professionisti e di tutti gli operatori sanitari, e al contempo ci offre l’opportunità di programmare le azioni da mettere in campo per garantire l’erogazione dei servizi ai cittadini e vincere le sfide future”. È quanto ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute della Regione Basilicata, Francesco Fanelli, intervenendo stamane alla presentazione del Bilancio sociale 2022 dell’Azienda sanitaria di Matera assieme al direttore generale, Sabrina Pulvirenti, e ai componenti dell’unità operativa ‘Programmazione e controllo di gestione, centro di controllo strategico, formazione, Ecm, Tirocini’, Agnese Morelli e Raffaele Buonfanti. “Il covid, giova sempre ripeterlo, ha stravolto il mondo in cui viviamo e la sanità ne è uscita completamente rivoluzionata. A ciò – ha detto Fanelli – si sono aggiunti l’aumento dei costi energetici, l’inflazione e la scarsità delle risorse. Le difficoltà dell’emergenza pandemica hanno influito sulla sanità italiana e su quella mondiale, creando fratture e il disastroso prolungamento delle liste di attesa. L’Asm, sostenuta dalla Regione, sta mettendo in campo risorse ed energie per fare fronte a questo scenario”. L’assessore alla Salute ha evidenziato alcune iniziative avviate per il rilancio dell’Azienda sanitaria, quali l’attivazione di tre ambulatori specialistici all’Ospedale di Matera (dislipidemie, ipertensione arteriosa e allergologia), le assunzioni di personale medico, tecnico e amministrativo, l’istituzione di uno spazio per la pet-therapy, il potenziamento delle attività di informazione e sensibilizzazione legate agli screening, le visite gratuite assicurate alle donne, l’ambulatorio di medicina interna a Stigliano, i lavori di riqualificazione del pronto soccorso, l’acquisto di ecografi di ultima generazione a Tricarico, Tinchi e Stigliano. “Occorrono risorse, tempo, programmazione e condivisione. Il Pnrr rappresenta una grande opportunità. I finanziamenti stanziati – ha proseguito – verranno utilizzati per potenziare le risorse umane e strumentali, per ammodernare le strutture e le relative dotazioni tecnologiche. Attraverso il DM 77 provvederemo alla riorganizzazione della rete territoriale e ospedaliera al fine di potenziare l’integrazione tra cure e territorio, con le case di comunità e le centrali operative territoriali. Il Bilancio sociale rende fruibili dati e rendicontazioni in modo semplice e trasparente anche ai non addetti ai lavori poiché è imprescindibile che si condividano risultati, si lavori sulle criticità per ripartire con consapevolezza e determinazione verso la direzione futura. Una direzione – ha concluso Fanelli – che personalmente ho già indicato e nella quale dobbiamo tutti insieme rivolgerci avendo a mente ciò che conta, ovvero il recupero di standard qualitativi elevati e la soddisfazione dei bisogni di salute dei cittadini”. “La realizzazione del Bilancio sociale dell’Asm di Matera – ha affermato il direttore generale, Sabrina Pulvirenti – rappresenta il punto di partenza di un più ampio progetto che ha come fine ultimo quello di offrire alla popolazione un modello di organizzazione sanitaria di eccellenza sia dal lato della qualità dei servizi sia dal lato della comunicazione e dell’informazione. Analizzando i dati emerge un miglioramento generale dell’offerta dei servizi dell’Asm in particolare si evidenzia una riduzione dei tempi di presa in carico dei pazienti con i codici di priorità: ad attestarlo è un ente terzo quale l’Istituto S. Anna di Pisa. Nel 2022 è aumentato anche il numero dei pazienti che vengono a curarsi nelle nostre strutture ospedaliere, soprattutto per quanto riguarda il dipartimento chirurgico, maternità e salute mentale. Con la conclusione di molti concorsi per i diversi profili e degli avvisi per gli incarichi di unità operativa complessa, l’Asm assumerà numerosi professionisti che contribuiranno alla ripresa a pieno regime e ad una maggiore attrattività delle strutture, garantendo il recupero delle liste di attesa”.