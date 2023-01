Asm allo sbando e cittadini delusi. Prefetto intervenga: la sanità è un diritto!

Nel titolo tutta la rabbia, la delusione dei sindacati, delle 40 associazioni che portano avanti una protesta che continua a incontrare quel ”muro di gomma” di indifferenza e di rinvio,che la Regione Basilicata continua a tenere sulla situazione dell’Azienda sanitaria di Matera come hanno denunciato – ancora una volta- i segretari territoriali Eustachio Nicoletti (Cgil), Giuseppe Bollettino (Cisl) e Bruno Di Cuia (Uil) nel corso di una conferenza stampa, tenuta davanti all’Ospedale Madonna delle Grazie, luogo che nelle scorse settimane ha ospitato il ”Presidio permanente contro il declino della sanità materana”. E del resto non ci si poteva attendere che questo, con uno strabismo operativo che continua a privilegiare quel disegno ”riorganizzativo” e ”accentratore” – avviato con le giunte di centro sinistra e proseguito con l’attuale di centrodestra- verso l’azienda ospedaliera regionale con sede a Potenza. Se poi la Asm, che è stata volutamente depotenziata, grazie ai silenzi e alle connivenze di quanti mal hanno rappresentato questo territorio, chiude il bilancio in rosso e allora le perplessità aumentano. Sembra la storia di ” Mamma gattona…” come ripete un antica canzone della tradizione popolare. E allora? Sindacati e associazioni non stanno con le mani in mano e hanno chiesto incontri e interventi con rappresentanti di Governo.



” Abbiamo chiesto – ha detto il segretario della Cgil, Eustachio Nicoletti, che ha riassunto la situazione- un incontro con il prefetto di Matera Sante Copponi e una convocazione, in sede di commissione parlamentare, già richiesti, per sollecitare risposte e interventi sulla situazione di persistente crisi nei presidi dell’Azienda sanitaria di Matera. ” La situazione dei servizi e delle prestazione nell’Azienda sanitaria di Matera peggiorano Dalla Regione non si è mosso nulla. Abbiamo chiesto un tavolo dedicato all’assessore alla Sanità Francesco Fanelli , ma niente. Continuano il degrado e il disagio dei cittadini, che non possono curarsi nemmeno presso le strutture private a causa dei mancati pagamenti sollecitati. Nella Asm manca il personale sopratutto medico per assicurare i servizi e nè l’annuncio delle 86 unità, di diversa tipologia, ha migliorato la situazione vista la esiguità dei medici per colmare le carenze. Medici che vanno in pensione o che preferiscono andare a lavorare dove le condizioni di lavoro sono migliori. La Asm ha bisogno di una guida autorevole e a tempo pieno. Il doppio incarico al direttore generale, che ora segue anche il Crob, e che abbiamo contestato nelle procedure, continua a penalizzare un’azienda che ha chiuso il bilancio stranamente in passivo. Ora c’è una task force di controllo, composta da funzionari regionali, per verificarne motivi e responsabilità. Ma siamo davanti al paradosso dei controllori e dei controllati…E la cosa non è credibile. Serviva una commissione terza. Continueremo con la mobilitazione e iniziative, che investono la Regione, e ora il governo perchè ci sia una svolta nella gestione della sanità materana”.



Sindacati delusi ma fermi nelle proprie posizioni, dopo avere consegnato in Regione una petizione con 12.000 firme e altre 1000 da aggiungere. ” Da Regione e da Asm – aggiunge il segretario della Cisl, Giuseppe Bollettino- non vogliamo comunicati e annunci che gettano fumo negli occhi alle aspettative e alle richieste della gente, che non può curarsi nè qui, in provincia di Matera, e nè fuori dalla Basilicata. E’ una grave offesa alla dignità e alla pazienza della gente che ha tutto il diritto di curarsi a Matera, Policoro, Tinchi, Tricarico, Stigliano. Noi non molleremo”. Sulla stessa lunghezza d’onda il segretario della Uil Bruno Di Cuia. ” Basta con le ipocrisie e i raggiri-afferma il segretario della Uil. La Sanità pubblica è und diritto e va assicurata in tutti i centri della Basilicata. Il disegno di accentrare tutto a Potenza sta dimostrando sul campo tutti i limiti della vigilia. La provincia di Matera ha peculiarità e utenze comprensoriali da soddisfare. Se la migrazione sanitaria continua ad aumentare ci sono precise responsabilità e irresponsabilità da rimuovere”. Dovrà farlo il Governo, vista la gestione ”politica” della sanità regionale aldilà delle aspettative, tutte da verificare, del piano nazionale di ripresa e resilienza o della facoltà di medicina a numero chiuso a Potenza che non era e non è affatto la priorità della domanda di servizi sanitari in Basilicata.



Servono risposte immediate e di continuità sul territorio. Una conferma è venuta da Maria Antonietta Tarsia, presidente del Tribunale per i diritti del malato, che denuncia i ritardi e le problematiche per fare gli esami citologici. ” Prima c’era un medico- commenta- che ora è andato in pensione. Come si fa? E’ un problema serio per esami necessari, da avere in tempo reale, per curare le eventuali insorgenze di tumori”. Paradossi e insensibilità, che alimentano la protesta della gente e fanno tornare alla mente quel commento da jattura che si continua a ripetere, quando le cose non vanno, ” che quello che guadagnano se le comprino di medicine…” . Non lo auguriamo a nessuno. Ma si continua a giocare con la salute della gente. Sindacati e rappresentanti di 40 associazioni, comunque, saranno domani a Pisticci scalo per il consiglio provinciale aperto sulla sanità territoriale. Servono scelte e decisioni concrete: gli ordini del giorno, spessom sono tempo perso.