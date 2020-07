L’unità operativa complessa di Igiene degli Alimenti e Nutrizione, direttore dr. Antonio Martemucci, ha emanato il seguente AVVISO URGENTE:

Si avvisa la popolazione ed in particolare quella del Comune di Scanzano J. che presso il Supermercato Penny Market sito in Scanzano Via Stadio S.N. sono state vendute n. 2 confezioni del seguente prodotto alimentare in confezione chiusa:

ZUPPA DI FARRO GR. 620

lotto 320148

scadenze 5-7-10-11-12 luglio 2020

Il suddetto prodotto è stato ritirato dal commercio in quanto presumibilmente contenente BOTULINO

(allerta caricata su irasff il fup 433960)

L’acquirente è invitato a non consumare per nessuna ragione il suddetto prodotto e restituirlo con urgenza al sopra citato supermercato.