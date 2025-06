ASM – 56° edizione del corso formativo di “Educazione Micologica”

Al via la 56° edizione del corso formativo di “Educazione Micologica” organizzato dal servizio di “Igiene degli Alimenti e della Nutrizione” dell’Azienda Sanitaria locale di Matera, diretto da Rocco Luigi Eletto.

Le lezioni si terranno il 4 luglio dalle ore 14.00 alle ore 20.00 ed il 5 luglio 2025 dalle ore 08.00 alle ore 14.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Policoro.

Il corso fornirà nozioni di base per riconoscere le specie fungine e la loro classificazione, i pericoli, le modalità di raccolta e commercializzazione, nonché il loro valore nutritivo.

“L’educazione alla sicurezza alimentare e alla corretta raccolta dei prodotti spontanei del nostro territorio rappresenta un pilastro fondamentale per la prevenzione e la tutela della salute pubblica. Il corso di educazione micologica testimonia l’impegno costante dell’ASM nel promuovere la cultura della prevenzione e della consapevolezza. Ringrazio i professionisti coinvolti per la qualità dell’iniziativa e invito i cittadini a partecipare numerosi, contribuendo a rafforzare il legame tra salute, ambiente e formazione” afferma il Direttore Generale Maurizio Friolo.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato indispensabile ad ottenere il tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei.

Le lezioni saranno tenute dall’esperto micologo Antonio Fedele.

Il corso è aperto ad un numero massimo di 50 partecipanti.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla segreteria scientifica ed organizzativa:

Giovanni Magno tel: 3381509347 – giovanni.magno@asmbasilicata.it

Antonio Fedele tel: 3395741092 – antonio.fedele@asmbasilicata.it

Le richieste potranno essere trasmesse anche alla seguente e-mail PEC: asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it

Si allega il modulo di richiesta di partecipazione, disponibile anche al seguente link:

Fai clic per accedere a domandapartecipazionecorsomicologico_77_1199.pdf