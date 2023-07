Asha ha bisogno di una casa, che la Matera del cuore risponda…

“Gli occhi sono lo specchio dell’anima” e quelli di Asha, nome di fantasia, che in indiano significa speranza, vita, desiderio, sono luminosi e chiedono al cuore di Matera, quello dell’accoglienza e della sincerità, di aprirsi per trovare casa. Ma finora tanti dinieghi e qualcuno che brucia : “non fittiamo agli stranieri”. Ma come? E’ disposta a stipulare un contratto,e a pagare il fitto, visto che è regolarmente ingaggiata? Paradossale,da non crederci. Nè più nè meno come hanno fatto al Nord in passato per i meridionali, con tanto di cartello affisso al portone, o per i nostri ragazzi che vanno a studiare fuori alimentando quella ”fuga di cervelli” sul quale si continua a far chiacchiere. Per ” Asha” avere una casa dove vivere è un desiderio legittimo . Ha 25 anni,è a Matera da sette anni, con un buon curriculum di studi alle spalle e che parla correntemente la lingua italiana. Lavora in una attività commerciale cittadina, regolarmente contrattualizzata e benvoluta dai titolari come una di famiglia. E loro si sono prodigati e non poco, anche attraverso alcune agenzie, per trovare una soluzione. Ma i proprietari di alloggi, forse perchè scottati da esperienze negative, o per motivi di opportunismo, rifiutano ogni approccio nonostante le garanzie dei datori di lavoro.Una coppia di materani, che non si arrende e continua a cercare.



Asha, il nome ci piace, per i tanti spunti e riflessioni che ci offre la cultura indiana, è alla ricerca di una casa da un paio di mesi. Vorrebbe potere ospitare un fratello che non vede da un po’ e che vive in India.Per ora e’ da sua madre, che per oltre otto anni si è occupata di una materana longeva che ora non c’è più. Ma serve trovare quanto prima un alloggio (e in città dopo la stagione esaltante di Matera 2019 ce ne sono tanti liberi) altrimenti sarà costretta a raggiungere un altro fratello che vive a Brescia. Lasciare Matera? Gli occhi di Asha si fermano per un po’. Non può arrendersi. A Matera si trova bene e vorrebbe continuare a vivere e a lavorare qui. Che la città dell’accoglienza, della pace e dei diritti umani si faccia avanti. Basta poco,superando pregiudizi che i nostri padri hanno subito in altre epoche e contesti e che poi, a costo di sacrifici, sono diventati una risorsa per quelle realtà. Matera puo’ farlo aiutando ragazzi come Asha ad avere un dignitoso alloggio. Diamole una mano e per eventuali segnalazioni contattate Vanessa al 340/8336086, che provvederà a farglielo sapere.