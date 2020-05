Si è cominciato dall’incrocio con via Lucana e via Lanera e poi in via Roma….per completare i lavori di sistemazione di una parte dell’asse viario della Città dei Sassi,annunciati prima della chiusura dei cantieri a causa dell’ epidemia da coronavirus. E il colpo d’occhio è di quelli attesi da tempo, con buona pace di residenti, operatori economici e dell’Amministrazione comunale che alla vigilia dell’apertura della fase 2 aveva annunciato la ripresa di vari cantieri. Per restare in centro si lavora in via Casalnuovo, l’ingresso al Sasso Caveoso,in via Don Minzoni e anche in via San Biagio con la riqualificazione della rete dei servizi e quindi della pavimentazione.



Cantiere anche in via Annunziatella, nell’area dell’ex impianto di carburante della Q8, destinata a ospitare un punto di informazione turistica e servizi. Un segnale positivo di ripresa, pur in presenza della difficoltà del mondo economico legale e sommerso …che deve fare i conti con scadenze, carenza di liquidità e altri condizioni reali che non possono essere risolte (è il caso del turismo) solo con promozioni e progetti virtuali. Servono progetti e cantieri reali. E su questo non ci piove…