ASCOLTAMI BENE – Cinema e musica si ritrovano nel programma dello spettacolo “Il clarinetto al cinema” di e con Antonio Chiarello – clarinetto e Claudia Minieri – pianoforte Matera, venerdì 5 dicembre, Fondazione Le Monacelle ETS

L’arte cinematografica e quella dei suoni trovano ancora spazio nel cartello nella nella 29.ma edizione del VIVAVERDI MULTIKULTI. Il cartellone multiculturale ideato e organizzato dalla associazione Arterìa di Matera presenta lo spettacolo “Il clarinetto al cinema”, con un duo di artisti che hanno già calcato la scena della rassegna in altre formazioni. Questa volta ritornano in un duo Antonio Chiarello al clarinetto e la pianista Claudia Minieri per proporre una loro selezione di brani che offrono in musica rimandi e suggestioni di tanti momenti legati alla cinematografia.

Nello spettacolo che andrà inscena a Matera il prossimo venerdì 5 dicembre, nella sede della Fondazione Le Monacelle ETS (in via Riscatto 9 – nei pressi del Duomo), con inizio alle 20.30, la coppia di apprezzati artisti presenta un ricco repertorio.

Il programma del concerto vede in scaletta i seguenti brani: Wolfang Amadeus Mozart: “Adagio” dal Concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore, KV 622; Igor’ Fëdorovič Stravinskij: Primo pezzo per clarinetto solo; Artie Shaw: Concerto for Clarinet and Swing Orchestra; George Gershwin: “Rapsodia in Blu”, arrangiamento per clarinetto ed orchestra; Luciana Sasdelli / Amedeo Tommasi: “Jazz Band”, trascrizione di Michele Mangani; Paul Reade: The victorian kitchen garden: Prelude; Riz Ortolani: Unforgettable Love; John Williams: Terminal; Hacker Bilk: Stranger on the shore; Dario Marianelli: Robbie’s Note

Per prenotazioni: ticket@arteriamatera.it; prenotazioni@arteriamatera.it

prevendita ticket: Cartoleria Montemurro, via delle Beccherie 69, Matera

