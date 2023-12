Ascensore per l’Auditorium. Che vi costa indicare un numero di telefono?

C’è il cartello con tanto di icona per disabili in carrozzina e la scritta ‘’ Impianto elevatore attivato esclusivamente con Telecomando da personale al piano’’ e l’invito ‘’ Per l’utilizzo a rivolgersi al personale addetto’’. E come si fa per contattarlo? Ci vorrebbe un numero di telefono e del resto non è pensabile che l’operatore stia sull’uscio pronto ad attivare l’ascensore. A chiedere che si provveda è Pio Abiusi, fortemente motivato sull’argomento, che non manca di accendere i riflettori sulle barriere architettoniche, che continuano a limitare la possibilità di movimentazione e di accesso a strade, marciapiede, luoghi di svago o di incontro. Abiusi, che ripercorre le tappe di una vicenda sofferta, fatta di lunghe attese, non manca di rimarcare quanto si sarebbe dovuto e potuto fare per tempo, pur apprezzando – finalmente- che sono state rimosse le cause che impedivano l’utilizzo dell’ascensore all’auditorium ‘’ Raffaele Gervasio’’. Domani sera concerto dell’orchestra sinfonica materana con un virtuoso violinista cinese. Ci sarà la nota giusta per chiamare l’ascensore? Basta un pizzico di buona volontà…



Occorre impegno per creare castronerie a vagonate!

Era il 2010 quando con fondi europei venne realizzato un nuovo accesso all’Auditorium Gervasio, i dirigenti regionali ne andarono fieri ma di superamento barriere architettoniche neppure l’ombra.

La spesa per l’intervento ammontò ad un totale di 450 mila €.

Si pensò che effettivamente così non poteva andare e con accordo di Programma a valere sugli FSC 2007/2013 sottoscritto nel Novembre del 2013 si approvò una scheda di intervento, con una dotazione finanziaria di 600 mila € .

Le barriere architettoniche questa volta sarebbero state superate costruendo un altro accesso ma “monumentale”

L’intervento di scavo fu notevole e le risorse non furono sufficienti, ci vollero altri 120 mila € ma alla fine l’assessore di turno intervenne trionfante ed ebbe a dichiarare, nel Febbraio del 2019, che le barriere architettoniche erano state superate; erano occorsi 9 anni ed oltre un milione e 200 mila Euro ma l’accesso ai disabili all’auditorium in maniera autonoma era divenuta una realtà!

Per tutto il 2019 circa, l’accesso è stato assicurato poi finito l’anno della cultura è prevalsa l’ incuria e la cultura è andata in ferie! L’ascensore si è fermato perchè i sottostanti locali macchina erano soggetti ad allagamento.

E’ stato necessario l’intervento del sindaco Domenico Bennardi e dell’assessore ai lavori pubblici, Angelo Cotugno e dei tecnici comunali per ripristinare le condizioni utili affinchè l’ascensore potesse funzionare, forse! É bastata la sistemazione di una tettoia e l’allargamento della caditoia.

L’impianto è dotato di un telecomando che facilita l’attivazione dei comandi per chi è seduto su una carrozzina, così ha dichiarato il buon Sindaco ma si è dimenticato di accludere al cartello esposto all’ingresso il suo numero di cellulare o quello dell’assessore necessari per essere contattati e richiedere l’attivazione dell’impianto, se non loro, data la complessità del funzionamento, chi altrimenti può farlo?