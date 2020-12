Amore a prima vista quando in campo anzi, sulle pagine di un calendario, si lavora per la solidarietà, per il cuore di Matera e per far tornare a far scorrere nelle sue vene il sangue della ripresa. E’ in sintesi l’obiettivo di alcuni artisti locali che hanno accolto con entusiasmo la richiesta dell’Associazione volontari italiani del sangue di Matera per il calendario 2021, il settima della serie che ha saputo tirar fuori temi, personaggi, che ne hanno saputo scoprire e valorizzare l’anima. E così, li citiamo, in ordine di comparizione da gennaio a dicembre, Pietro Gurrado con ” Bosco”, Dario Carmentano con” Pietra d’Acqua”, Cesare Maremonti ” La solitudine di un albero”, Donato Rizzi ” Madonna de Idris, Dario Carmentano con ”Giardino Pensile grande”, Pino Oliva ” Miracles”, Mimmo Taccardi ” Matera 2 luglio – processioni dei pastori”, ”Pino Oliva” il mio antico mare”, Donato Rizzi ”Il concetto a colori”, Cesare Maremonti ” Le rughe della madre terra”, Pietro Gurrado con ” La cacciatrice di fiori di Pietra, Salvatore Sebaste ” Nash la teoria dei giochi” per finire agli auguri per il 2022 con gli ”Artisti di strada” di Mimmo Taccardi. La collaborazione, come è emerso nel corso della conferenza stampa di presentazione del lavoro in Municipio, è destinata a continuare.

E l’idea di una mostra collettiva o tematica, per valorizzare le tante professionalità locali che nell’anno da Capitale europea della cultura hanno trovato poco spazio o messe da parte. Si riparte dall’anima di Matera dai segni e dalla cultura del passato, ma aprendosi all’esterno per fare rete. Un contributo concreto all’offerta turistica locale, che è resilienza, buone pratiche, ambiente, territorio, amicizia, voglia di stare insieme, di confrontarsi, magari con la pratica dei gemellaggi tra associazioni e artisti. Da cosa nasce cosa, basta donare…

LE OPERE DEGLI ARTISTI



L’ATTIVITA’ DEI PROSSIMI 11 MESI

E a proposito di donazioni l’Avis chiama e ringrazia, anche in una fase difficile come quella dell’epidemia da coronavirus. L’importante è rispondere e farsi contagiare dalla solidarietà

Sono state 1697 le donazioni di sangue e 116 le plasmaferesi, raccolte dall’Avis di Matera nel periodo 1 gennaio – 30 novembre 2020. Rispetto all’anno precedente, e a causa delle restrizioni imposte dal covid 2019 sè è avuta una flessione di 200 donazioni, imputabile al periodo di chiusura totale di marzo/aprile, alla paura di accesso in ospedale, alla pianificazione per appuntamento anche in ospedale, che riduce il numero massimo di donazioni giornaliere.”Nelle ultime settimane -ha detto il presidente dell’Avis Giuseppe Loperfido -si è registrata una incoraggiante ripresa delle prenotazioni. Da giorni abbiamo il tutto esaurito. Tanto che mercoledì 23 oltre agli appuntamenti in ospedale, abbiamo una raccolta straordinaria in autoemoteca”