Artigianato artistico…Al Presepe vivente si comincia da tre

E l’offerta è davvero interessante per materiali, soggetti e maestria artigiana, rigorosamente locale che sarà possibile apprezzare e portare a casa,per un regalo, per sé stessi nel ricordo della visita al Presepe Vivente nei rioni Sassi, incentrato sul tema della pace e del dialogo. Una novità e una apertura che coinvolge Jada Rujad di Jada Montemurro per la produzione di gioielli antichi, Texture di Stefano Cirella che ha realizzato il plaid ufficiale per il presepe vivente 2025 e Stefano Durante che realizza presepi in cartapesta e in altri materiali con un tocco originale.Le loro creazioni, e tra l’altro si tratta di giovani, costituiranno un ulteriore fattore di attrazione e di riflessioni anche per altre attività che, nella prossima edizione, vorranno inserirsi nell’itinerario e nelle potenzialità del Presepe, che sarà inaugurato il prossimo 5 settembre www.presepematera.it. Porte aperte per Luca Prisco, come ha già fatto in passato, per accogliere proposte partecipazioni all’offerta del Presepe Vivente. E sostegno viene anche dall’Amministrazione comunale, come ha confermato la presenza dell’assessore alle attività produttive Giuliano Paterino. E Matera ha tanto da offrire al turista del periodo natalizio: artigianato artistico e gastronomia. Basta poco…cultura d’impresa.

