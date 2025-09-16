Artigianando fa tappa a Grassano per il quinto appuntamento

Prosegue l’iniziativa itinerante organizzata da CNA Matera, pensata per informare e supportare le aziende del territorio.

Mercoledì 17 settembre 2025 alle ore 18 nell’Auditorium della pace del Comune di Grassano si terrà il quinto appuntamento di “Artigianando”.

“Artigianando” è un vero e proprio tour che sta toccando i comuni della provincia di Matera, con l’obiettivo di presentare direttamente alle imprese i Bandi Regionali 2025 in corso, offrendo un’opportunità concreta di sviluppo e sostegno economico. Il progetto nasce dalla volontà di CNA di essere più vicina al territorio e di fornire un orientamento pratico e mirato a chi vuole accedere ai finanziamenti.

L’evento prevede una serie di interventi per guidare i partecipanti attraverso le opportunità offerte:

Saluti istituzionali a cura del Sindaco Filippo Luberto.

Illustrazione dei Bandi a cura di Leonardo Montemurro, Presidente CNA Matera.

Intervento di Teresa Sileo, Assessore alle Attività produttive del comune di Grassano.

Question Time.

Conclusioni a cura di Roberto Luongo, Direttore CNA Matera.

Durante l’incontro verranno approfonditi tre bandi specifici:

Bando 1: Aiuti alle imprese costituende (scadenza 30 settembre 2025)

Bando 2: Aiuti alle imprese costituite da 0 a 24 mesi (scadenza 30 settembre 2025)

Bando 3: Incentivi alle imprese artigiane (scadenza 8 novembre 2025)

L’evento è un seminario informativo rivolto a cittadini e imprese che desiderano scoprire come i Bandi Regionali possono diventare un motore di sviluppo per le loro attività. Verranno illustrate le modalità di partecipazione e i requisiti necessari, fornendo un supporto concreto nella preparazione della documentazione.

CNA Matera invita tutti gli interessati a partecipare a questo primo incontro per scoprire come i Bandi Regionali possono dare slancio al proprio futuro imprenditoriale.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.