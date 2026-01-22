Articoli non a norma di sicurezza. Finanza ne sequestra 126.000

Prosegue incessante l’opera di prevenzione e repressione della Guardia di Finanza di Matera che ha seguestrato migliaia di articoli non confermi alla norme di sicurezza e privi delle indicazione del Codice di Consumo. Si tratta di materiale elettrico, luminarie, addobbi, giocattoli, articoli di bigiotteria e accessori vari, risultati sprovvisti delle informazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo, sequestrati presso attività commerciale gestite da imprenditori extracomunitari.



GUARDIA DI FINANZA

Comando Provinciale Matera

COMUNICATO STAMPA MATERA, 22 GENNAIO 2026

GUARDIA DI FINANZA MATERA: SEQUESTRO DI OLTRE 126.000 PRODOTTI NON CONFORMI AGLI STANDARD DI SICUREZZA.

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Matera e della Compagnia di Policoro hanno eseguito, in 4 distinte operazioni di servizio, il sequestro amministrativo di oltre 126.000 prodotti di vario genere, nei confronti di quattro attività commerciali, gestite da soggetti di origine extracomunitaria, in violazione agli art. 6, 7 e 9 – Capo II – del D.Lgs. 6 settembre 2005, nr. 206 – Codice del Consumo.

Si tratta di materiale elettrico, luminarie, addobbi, giocattoli, articoli di bigiotteria e accessori vari, risultati sprovvisti delle informazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo, tra cui le attestazioni di conformità alle normative europee, l’indicazione dell’origine e della provenienza dei prodotti, le informazioni sui materiali, composizione e modalità di utilizzo, etichettatura e marcatura obbligatoria, con potenziali rischi per la salute e l’incolumità dei consumatori.

Le attività si inseriscono in un articolato e capillare dispositivo di controllo economico del territorio, pianificato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Matera.

I titolari delle 4 aziende sono stati segnalati alla Camera di Commercio della Basilicata, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. nr. 206/2005, per la violazione amministrativa che prevede una sanzione che va da un minimo di 516,00 euro ad un massimo di 25.823,00 euro.

Le indagini dei Finanzieri sono ora finalizzate alla disarticolazione della catena logistica, organizzativa e strutturale della filiera, nonché ad accertare le eventuali violazioni di carattere fiscale.

L’attività delle Fiamme Gialle materane testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza nella tutela dei consumatori e nella lotta contro il commercio illegale, assicurando il rispetto degli standard di sicurezza imposti dalla normativa dell’Unione Europea e nazionale e garantendo condizioni di concorrenza leale per le imprese.