Arte, storia e memoria di Matera da valorizzare nel vecchio cimitero di via IV Novembre

Passate le ricorrenze di Ognissanti e dei Defunti, che segnano il maggiore afflusso di visitatori nei cimiteri cittadini, nel nuovo (ha 50 anni) di contrada Pantano e in quello monumentale di via IV Novembre (un tempo costellata di laboratori di marmisti) è opportuno ricordare a quanti ambiscono a diventare sindaci di Matera , tra autocandidature e scelte di coalizione, che occorre investire sulla memoria della città. E il cimitero ”monumentale” , immerso nel parco ” Falcone e Borsellino” è tra questi. Così cappelle gentilizie, di confraternite, monumenti funebri che ricordano figure del passato come Giambattista Pentasuglia, uno dei ”Mille” di Giuseppe Garibaldi, l’architetto Ettore Stella autore del cineteatro ”Duni”, l’astronomo Vincenzo Caropreso, colpiscono per storie, iscrizioni e di tante tracce che portano- per quanti hanno la sensibilità di farlo- a pagine e capitoli della storia locale. Così le foto in bianco e nero del secolo scorso, le frasi struggenti con dediche, versi di pietà religiosa, speranza, intrise di poesia struggente, meritano di soffermarsi, anche per apprezzare la maestria di artigiani e scalpellini che modellarono pezzi unici a ricordo di defunti.



A Roma, Napoli, Firenze, Parigi, città turistiche, tra l’altro, i cimiteri monumentali sono tappe di itinerari della memoria. Può e deve farlo anche Matera, sia per diversificare l’offerta di itinerari che per trasmettere ai giovani, quello che rischia di scomparire perchè non narrato e conosciuto. Il digitale aiuta, ma non deve sostituire quello che va visto sul campo. Ma occorre che quel luogo sia oggetto di maggiori attenzione visto lo stato di degrado di tombe e cappelle. Serve un programma che leghi ricerca culturale e classificazione di un patrimonio poco conosciuto, che è tanta parte della storia del passato a cominciare dai rioni Sassi, alla manutenzione straordinaria dei luoghi. Occorrono volontà e risorse, dove silenzio e passato sono un presidio da preservare e valorizzare anche per le nuove generazioni. Un luogo dell’anima, come accade nei Paesi anglosassoni, dove la memoria si alimenta di ricordi, silenzi. E su questo aspetto ricordiamo l’impegno di un tecnico del Comune di Matera, oggi in pensione, l’architetto Nunzio Maria Paolicelli, che oltre alla tinteggiatura della facciata aveva pensato di ispirarsi a quelle esperienze per fare altrettanto anche da noi. Al futuro sindaco o sindaca di Matera lo spunto per riprendere quelle intuizioni.



