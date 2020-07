A partire da domenica 19 luglio fino a sabato 22 agosto 2020, nello Studio d’Arte “il Comignolo”, nel Sasso Barisano, sarà possibile visitare gratuitamente la personale di pittura di Gaetano Vitulli, che si affaccia nel panorama artistico della città di Matera dopo anni di lavoro e sperimentazione personale.

Il Prof. Nicola Lisanti, che gestisce lo spazio espositivo, ha voluto premiare la passione e l’impegno di Vitulli ospitandolo per la sua prima esposizione: “Gaetano dipinge da quando era adolescente ma, dopo essere andato in pensione, ha intensificato la sua produzione artistica acquisendo maggiore consapevolezza creativa e concettuale, raccontando in differenti stili e con differenti linguaggi pittorici la città dei Sassi, unica sua fonte di ispirazione”.

Il titolo della mostra, “Arte fatta in casa”, richiama al lavoro amatoriale di Vitulli, che dipinge per passione e per omaggiare le sue opere ad amici e parenti, oltre che per migliorare la sua tecnica grazie al confronto con artisti e pittori del panorama locale, primo fra tutti il Prof. Lisanti appunto, che si è ritrovato ad avere un nuovo allievo sui generis.

La mostra sarà inaugurata domenica 19 alle ore 18:00 e resterà aperta tutti i giorni, visitabile gratuitamente, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di emergenza sanitaria.

Studio d’Arte il Comignolo Via Casale 56/57, Sasso Barisano, Matera