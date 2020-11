“Arrivano i nostri. E’ proprio il caso di dirlo. Infatti, il Ministero della Difesa ha annunciato qualche giorno fa sul proprio sito (https://www.difesa.it/Primo_Piano/Pagine/operazione_Igea_Difesa.aspx) l’avvio della “operazione Igea“, ovvero i Drive-through-Difesa messi a disposizione, in collaborazione con il Ministero della Salute, che saranno operativi su tutto il territorio nazionale a partire da questo fine settimana e capaci di effettuare 30 mila tamponi al giorno in soccorso alle strutture oramai in sofferenza del servizio sanitario nazionale.”

E’ quanto scrivevamo in un nostro pezzo il 28 ottobre scorso (https://giornalemio.it/cronaca/anche-lesercito-in-campo-con-team-per-fare-tamponi-a-disposizione-dei-territori/) segnalando questa opportunità ritendo la stessa “Un supporto che immaginiamo potrà essere utilizzato anche in Basilicata su richiesta delle autorità e che potrà tornare utile per sopperire alle carenze già evidenziate ed implementare la capacità di tracciamento dei positivi e dei relativi contatti.”

Ebbene, apprendiamo informalmente dalla direzione della ASM, che la opzione è stata attivata e già da lunedì 23 novembre saranno effettuati i primi tamponi nell’area Covid allestita in modalità “drive in” (ovvero la possibilità di effettuare il tampone rimanendo all’interno dell’automobile) dalla Marina Militare nel parcheggio dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Le tende sono state allestite e in esse opererà un team composto da un medico e due infermieri militari.

E’ un piacere poter finalmente fornire una buona notizia su questo fronte di emergenza sanitaria.