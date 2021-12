Collocata nell’area occupata dai Vigili del Fuoco, prosecuzione – deviazione di via Timmari, via Lamanna ha sulla sinistra il lembo alto della vasta pineta-boschetto che, continuando, avvolge il rione Serra Venerdì. Tale pineta-boschetto, molto vasta, polmone verde della città, contenimento di eventuali frane e smottamenti, è diventata comodo covo di branchi di cinghiali, grossi come orsi.

La sera di venerdì 3 u.s. un bel gruppo di cinghiali si è affacciato ai bordi di via Lamanna, terrorizzando due giovani che passavano a piedi, e terrorizzando anche chi vi passava in macchina. C’è stato chi, con coraggio, dalla macchina, ha fotografato (vedi foto, purtroppo scura) o ha filmato.

E’ la seconda volta che questo accade. Pochi giorni prima (1° dicembre), un altro branco di cinghiali si era introdotto nel giardino di una villetta privata, portando distruzione.

Purtroppo i cinghiali sono animali di grande possanza fisica, capaci di fermare e travolgere una macchina in transito, così come è successo altrove, con feriti e qualche morto; e son capaci anche di aggredire l’uomo per fame o per altro.

Gira un “post” dell’attore Massimo Lopez (vedi foto) che, a Roma, mentre si accingeva a depositare la busta di immondizia nel cassonetto apposito, naturalmente stracolmo, è stato ferocemente aggredito da un cinghiale, alla cui furia si è sottratto gettandogli la busta che aveva in mano e dandosela a gambe.

In via Lamanna regna ora la paura, che sconsiglia di uscire al primo calare della sera che, ora che è inverno, è buia già alle quattro. Rimanere in casa, del resto, è praticamente impossibile per molti che tornano al lavoro o rientrano, o semplicemente devono assolvere a esigenze elementari.

Purtroppo, nella faccenda, molto agiscono gli odori (si fa per dire), che emanano da mastelli e cassonetti dell’immondizia, di cui è cosparsa via Lamanna, soprattutto quando si tratta di organico. Ciò – lo ribadiamo per l’ennesima volta, ma inutilmente- accade grazie ad un sistema di raccolta dei rifiuti, in tutti i sensi sciagurato, con cui, anziché raccoglierla in punti ben definiti e protetti, si preferisce spalmare l’immondizia sull’intera città. Cassonetti e mastelli maleodoranti sono per i cinghiali un richiamo irresistibile (vedi foto).

Come se il fatto in sé e per sé non bastasse a creare paura, gli abitanti di via Lamanna, per depositare il proprio contenitore o la propria busta, sono costretti a uscire sulla strada pubblica, ai confini del bosco, in zona molto buia. Obbligo dopo le ore 21, con la pioggia, con il vento e, magari con la neve! Insomma è un’ora buona per imbattersi in cinghiali inferociti.

Occorre, perciò, per l’immediato, almeno recintare la pineta-boschetto e ripristinare, in zona, illuminandola bene, un sistema di raccolta collettivo, in contenitori comuni, che, permettendo il deposito della immondizia a tutte le ore del giorno, eviti di uscire necessariamente di sera ed eviti lo spettacolo pericoloso e osceno di mastelli e bidoni maleodoranti, lasciati, dopo lo svuotamento, puntualmente aperti e, per necessità lavorative, spesso destinati a rimanere fuori per l’intera giornata

Non è il caso di ripetere che il sistema della raccolta, ipocritamente detto di “porta a porta”, soprattutto nella periferia, con palazzine in gran parte dotate di cortile interno e zona verde (possibile pascolo per i cinghiali), significa scendere un bel numero di scale da casa, attraversare il cortile spesso per cento metri e anche più, e lasciare il contenitore sulla strada pubblica. Il porta a porta, qui, è dalla porta alla strada pubblica, per persone, purtroppo, anche non in condizioni fisiche e di età per sostenere la faticosa traversata.

E’ una cattiveria; è un sistema buono solo per i Sassi e i piccoli borghi. Non si capisce perché si è preferito questo macchinoso sistema, costosissimo (tre volte più che il costo a Potenza) a quello tranquillo e “civile” di Bologna (vedi foto)!

Come la storia dice, è buona abitudine, purtroppo, nella nostra città, fregarsi le mani e dire: “Non ci riguarda”.

Questo è vero fino a quando il fenomeno non si estende. Non si dimentichi che la fame, se è una brutta bestia per gli uomini, lo è ancor di più per le… bestie. Da via Lamanna è facile raggiungere piazza Matteotti, le sede del Comune, del Tribunale e persino il cosiddetto “salotto buono” della città. Dobbiamo aspettare questo?

Il caso dell’attore Lopez è accaduto in piena Roma. “Non ci riguarda”, in ogni caso lo può dire solo lo stupido cittadino. Non riguarda le Autorità Amministrative, Istituzionali e Giudiziarie, su cui cade ogni responsabilità per l’igiene della città e per eventuali incidenti, anche gravi, che possono accadere.

A loro, dunque, e soprattutto a loro, ci rivolgiamo, interpretando la preoccupazione di tutti.