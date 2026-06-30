Arriva parere ministeriale per by pass Matera su SS7 in attesa di progetto e fondi

Ad annunciarlo l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Pasquale Pepe, dopo il consiglio comunale aperto tenuto a Matera nei giorni scorsi. E così -scrive Pepe ne comunicato stampa- ”Dopo aver comunicato, nel corso dell’assise cittadina, il rilascio del parere tecnico della Commissione per la Valutazione di Impatto Ambientale e la Valutazione Ambientale Strategica presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, oggi si registra un ulteriore avanzamento del procedimento. Il Ministero della Cultura ha trasmesso il proprio parere al Ministero dell’Ambiente”. Iter avviato tenendo conto della priorità 4 per l’arteria. Poi progetto, individuazione delle risorse finanziarie e appalto. Un anno, due? Vediamo.



SS7 Matera-Ferrandina, nuovo passo avanti per il bypass

Il procedimento autorizzativo compie un ulteriore passo avanti con la trasmissione del parere del Ministero della Cultura al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. L’assessore Pepe: “I fatti confermano quanto annunciato in Consiglio comunale”

A poco più di una settimana dal Consiglio comunale aperto di Matera, durante il quale era intervenuto il vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture Pasquale Pepe, iniziano a concretizzarsi gli sviluppi che aveva annunciato in quella sede sull’iter del bypass della strada statale 7 Matera-Ferrandina.

Dopo aver comunicato, nel corso dell’assise cittadina, il rilascio del parere tecnico della Commissione per la Valutazione di Impatto Ambientale e la Valutazione Ambientale Strategica presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, oggi si registra un ulteriore avanzamento del procedimento. Il Ministero della Cultura ha trasmesso il proprio parere al Ministero dell’Ambiente.

“I fatti – dice Pepe – confermano che le azioni sono consequenziali alla programmazione, agli intenti e alle comunicazioni pubbliche che abbiamo sempre reso con trasparenza. Continuiamo a seguire un percorso amministrativo preciso, rispettando ogni passaggio previsto e mantenendo gli impegni assunti davanti ai cittadini e alle istituzioni. Avevamo indicato con chiarezza il percorso e, passo dopo passo, gli sviluppi stanno confermando quanto illustrato pubblicamente”.

Il nuovo passaggio amministrativo rappresenta un ulteriore avanzamento dell’iter autorizzativo dell’opera. Con il completamento di questa fase si potrà procedere verso il decreto interministeriale e, successivamente, alla fase che deve portare alla cantierizzazione, che prevede la conferenza di servizi, gli espropri e l’individuazione della copertura economica.

L’intervento riguarda il bypass della strada statale 7 Matera-Ferrandina, inserito dalla programmazione regionale tra le opere con priorità 4, il livello più elevato previsto. L’opera consentirà di migliorare il collegamento tra Matera e Ferrandina, incrementando la funzionalità della rete viaria e la fluidità della circolazione lungo un’arteria di particolare rilievo per il territorio. Il costo stimato dell’intervento è di oltre 500 milioni di euro.

“Avevo espresso l’auspicio – spiega Pepe – che si arrivasse nel più breve tempo possibile a questo risultato e, a distanza di pochi giorni, registriamo un ulteriore passo avanti. È un segnale concreto che conferma come il lavoro amministrativo stia procedendo nella direzione prevista. Continueremo a monitorare ogni fase con la massima attenzione e determinazione, senza arretrare di un passo. Non mi renderò complice di un’anacronistica spaccatura territoriale tra i due capoluoghi. L’antagonismo tra questi territori, per me, semplicemente non esiste. Esiste invece un’unica Basilicata che cresce se le sue comunità collaborano e se le grandi infrastrutture vengono considerate un patrimonio comune, nell’interesse di tutti i lucani”.