Arriva l’inverno. Si risparmia. Preparate coperta e babucce…

Ritorno al passato, quando il riscaldamento domestico era affidato a camini (come sopra,nel dipinto ‘’Focolare’ di Cafiero Filippelli) stufe a legna, poi a gasolio ed elettriche, prima dell’arrivo – 50 anni fa – della rete cittadina del metano ? Se non proprio ma ci siamo vicini, nonostante gli sconti in bolletta (è il termine giusto, di gratis ci sono solo gli slogan) per le famiglie lucane. Si dovrà comunque risparmiare per il bene del Paese, che ha accumulato le scorte. Ma ci sono gli orari di accensione da rispettare, per un massimo di 11 ore, e a partire dall’8 novembre. Ci sono delle eccezioni. Ma occorre premunirsi, controllando temperature, tenute degli infissi e via elencando. Poi coperta in casa (in ufficio non lo escludete) , maglioni, mantellina, cappelli e babucce. Antonio Serravezza dispensa consigli. Un altro lo aggiungiamo volentieri per quanti pensano di corroborare il corpo con un antigelo naturale: vini, grappe, cognac, whisky e altri alcolici ad alta gradazione. Un bicchierino ma non esagerate. Gli effetti collaterali sono dietro l’angolo e fanno abbassare di colpo la temperatura. Meglio la coperta…



RISCALDAMENTI. Antonio Serravezza ricorda

Ci stiamo avvicinando alla stagione invernale 2022/2023 per i riscaldamenti alimentati a gas naturale. Dalle ore 16 del 28 ottobre 2022 i lucani allacciati alla rete pubblica del gas naturale possono inoltrare la richiesta per ottenere lo sconto sulla bolletta. Attenzione però a non approfittare perché sarà necessario attenersi alle disposizioni nazionali per l’accensione dei termosifoni. Infatti la data di accensione è stata spostata dal 1 novembre all’8 novembre e lo spegnimento anticipato al 7 aprile per un totale di massimo undici ore giornaliere. Solo con m caso di situazioni climatiche particolarmente severe le autorità comunali potranno autorizzare periodi al di fuori dal regolamento nazionale sensore per un periodo orario ridotto di undici ore.

Fanno eccezione nella provincia di Matera i comuni di Bernalda, Montalbano Jonico, Policoro e Scanzano Jonico dove l’ accensione e li spegnimento dei termosifoni avrà il seguente calendario 22 novembre – 23 marzo per un massimo di nove ore giornaliere, mentre i comuni di Accettura, Gorgoglione e Stigliano avranno il seguente calendario 22 ottobre- 7 aprile per 13 ore giornaliere. È certo che quest’anno la Ninja ci sta regalando giornate all’insegna dell’estate passando dall’ottobrata alla novembrina e che, probabilmente a discrezione di ogni famiglia, l’accensione del riscaldamento potrà essere spostato di qualche giorno e ridotto di qualche ore.