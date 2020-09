Mancano tre settimane all’arrivo, il prossimo 9 ottobre, del Giro ciclistico d’Italia a Matera ma al momento- incombenze per le elezioni amministrative e l’inizio dell’anno scolastico a parte- non si vedono interventi per mettere in sicurezza strade e percorsi. Troppo presto? Fate voi. Il percorso di arrivo e partenza c’è ed è bene muoversi per tempo. Ci riferiamo alla ultratrafficata vecchia statale 7 ”Appia” che costeggia l’area delle cave fino all’ingresso di San Vito per proseguire oltre fino all’incrocio per Santeramo-Jesce e poi proseguire in direzione Latera-Ginosa. I guard rails, le barriere metalliche, che costeggiano parte del tracciato sono danneggiate e pericolose proprio nel tratto materano. Vanno sostituite per tempo, anche perchè i rischi di incidenti sono frequenti. Giriamo la segnalazione agli Enti preposti alla sicurezza dell’arteria, affinchè effettuino un sopralluogo in zona e provvedano in tempi stretti alla sostituzione delle barriere danneggiate o abbattute.