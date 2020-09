Manca una settimana all’arrivo del Giro d’Italia, da Castrovillari a Matera e da qui a Brindisi, e in città sono in corso i lavori per rendere sicuro il percorso per il transito della ”carovana” che partirà il 3 ottobre da Palermo e sarà a Matera il 7 e l’8 ottobre. Si lavori sopratutto sulle strade con risultati, anche sul piano visivo, diversi da una zona all’altra. Con effetti a ”macchia di leopardo” per mettere una pezza qui e un’altra lì come visto su via Marconi, al rione Piccianello. Lavori eseguiti di giorno e disagi per il traffico, con deviazioni obbligate e intoppi a causa dei veicoli parcheggiati qua e là. Un po’ di pazienza e prepariamoci alle ordinanze che procureranno altri disagi. Ma vuoi mettere lo spot internazionale che verrà, e ce n’è tanto bisogno, in una fase di crisi come quella procurata dal coronavirus? Va bene così. L’Amministrazione uscente saluta con una pedalata e lascia all’altra, dopo il ballottaggio del 4 e 5 ottobre, il compito di programmare bitumazioni uniformi e il completamento della riqualificazione del quartiere visto che il bando periferie si sta occupando solo del versante prossimo a via Nazionale, della villetta e della piazza di via Marconi. Quanto alle piste ciclabili, smantellate per vari motivi e non ripristinate, ci sarà tanto da pedalare…