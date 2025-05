Arriva il Giro. Al traguardo anche per la Palestina

E’ l’invito di Antonio Nacci, concittadino materano, che continua a seguire con preoccupazione e a protestare, come altri, per l’indifferenza nazionale e internazionale sullo sterminio di civili palestinesi, nelle striscia di Gaza, e costretta alla fame per gli ostacoli all’arrivo di viveri e farmaci. Un appello alla pace con una maglietta bianca da indossare in via Dante, laddove domani 14 maggio a Matera, intorno alle 17.00 giungerà il Giro ciclistico d’Italia. Una maglia bianca e anche un braccialetto di stoffa al polso con i colori della sofferenza e della speranza…



In occasione del passaggio del Giro D’Italia a Matera, in data 14 Maggio, abbiamo deciso di organizzare un presidio Pro Palestina, lungo il percorso. Alle ore 16:00 di mercoledì ci vediamo tutti in via Dante Alighieri, indossando una semplice maglietta bianca e con al polso il simbolo che vedete in foto (che vi forniremo sul posto). Alcuni di noi si sono resi disponibili per realizzare queste fasce ma non sapendo in quanti parteciperemo non possiamo assicurare che ce ne siano per tutti, quindi invitiamo chi ne possiede una a portare con sé una bandiera della Palestina o qualche altro simbolo che ritenete possa essere opportuno

⬇️ qui trovate la posizione precisa del punto di incontro

https://goo.gl/maps/cJk3skSTfzeiQbDNA?g_st=aw

E ricordate: ogni occasione è buona per smuovere le coscienze ☮️✊🏻